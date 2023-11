Loki 2, Tom Hiddleston ha improvvisato l'iconica battuta di Thor nel finale

La seconda stagione di Loki è ufficialmente giunta al termine e con essa anche il viaggio di Tom Hiddleston nei panni del dio dell'inganno. Un viaggio durato ben 14 anni, come sottolineato dall'attore ai microfoni del Tonight Show di Jimmy Fallon. Nel finale di stagione Loki pronuncia un'iconica battuta "Per te, per tutti noi", già da lui utilizzata in Thor, film del 2010. Un collegamento che è stato totalmente improvvisato sul set da Tom Hiddleston.

"In realtà ci stavamo lavorando a quella specifica battuta, ma originariamente non aveva il rimando al primo Thor. Mentre stavamo facendo le riprese Tom ha voluto fare questo richiamo perchè sapeva sarebbe stata la sua ultima battuta all'interno dello show. E quindi lo abbiamo fatto" ha spiegato il co-regista Justin Benson ai microfoni di ComicBook.com.

Aaron Moorhead, co-regista, ha poi aggiunto: "L'apporto di Tom è stato fondamentale. Oltre a essere una persona squisita, è il più grande conoscitore di Loki sulla faccia della Terra".

Eric Martin, showrunner e head writer della serie, ha lasciato intendere di come il viaggio di Loki su Disney+ sia terminato qui. "Abbiamo affrontato le prime due stagioni come le due metà di un libro. La prima stagione, la prima metà. Nella seconda stagione chiudiamo il libro su Loki e la TVA. Non so come la vicenda potrebbe mai continuare. Volevo solo raccontare una storia piena e completa in queste due stagioni".

La seconda stagione di Loki riprende all'indomani dello scioccante finale di stagione, quando Loki si ritrova in una battaglia per l'anima della Time Variance Authority. Insieme a Mobius, Hunter B-15 e a una squadra di personaggi vecchi e nuovi, Loki naviga in un Multiverso in continua espansione e sempre più pericoloso alla ricerca di Sylvie, Judge Renslayer, Miss Minutes per comprendere cosa significhi possedere il libero arbitrio e uno scopo glorioso.