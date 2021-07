Loki, Sophia Di Martino mamma sul set: l'attrice svela le modifiche al costume (FOTO)

L'attrice di Loki Sophia Di Martino ha voluto pubblicamente ringraziare i costumisti della serie Marvel per aver realizzato un costume che l'aiutasse a essere mamma anche sul set, grazie a delle modifiche particolari intese per facilitare l'allattamento.

L'interprete di Sylvie nella nuova serie di Disney+ targata Marvel Studios, Loki, ha iniziato i lavori per lo show al quarto mese dopo la sua gravidanza, come spiegava in un post di Instagram qualche settimana fa, nel quale tesseva le lodi dello stunt team per averla aiutata a tornare in forma dopo il parto.

E similmente, nel suo più recente post, ha questa volta voluto mostrare la propria gratitudine nei confronti del reparto costumi, che è stato di grande aiuto nell'accordare i suoi bisogni da mamma a quelli da attrice.

"Non è semplice essere una mamma che lavora! La nostra geniale costumista #christinewada ha realizzato il costume di Sylvie in modo tale da nascondere delle cerniere che mi permettessero di allattare facilmente il bambino durante una ripresa e l'altra. Piccole grandi cose come questa mi hanno reso più semplice fare il mio lavoro e allo stesso tempo essere un genitore. Ne sarò sempre grata" ha scritto Di Martino, allegando una foto del costume di Sylvie.

E dire che il suo personaggio in Loki ha avuto un gran bel da fare finora nello show... E nei futuri episodi? Lo scopriremo i prossimi mercoledì su Disney+.