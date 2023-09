Loki: ecco con quanti episodi debutterà su Disney+ la Stagione 2 della serie Marvel

Come noto, la Stagione 2 di Loki debutterà su Disney+ il prossimo 5 ottobre, ma con quanti episodi? Ebbene, in quella giornata verrà diffuso in streaming un solo episodio, e poi la programmazione proseguirà al ritmo di uno alla settimana.

Il secondo episodio di Loki 2 verrà diffuso quindi il 12 ottobre successivo, dopodiché il 19 ottobre arriverà il terzo, il 26 ottobre il quarto, il 2 novembre il quinto e per concludere il 9 novembre il sesto e ultimo episodio della stagione.

La prima stagione di Loki è stata la serie Marvel Studios più vista su Disney+ e adesso i nuovi episodi promettono altrettante emozioni, proiettando il famigerato Dio dell'Inganno in nuove avventure con la TVA.

La serie è interpretata da Tom Hiddleston, Sophia Di Martino, Gugu Mbatha-Raw, Wunmi Mosaku, Eugene Cordero, Rafael Casal, Tara Strong, Kate Dickie, Liz Carr, Neil Ellice, con Jonathan Majors, Ke Huy Quan nel ruolo del cervello della TVA e Owen Wilson.

Loki 2, il produttore sul Victor Timely di Jonathan Majors: "Avrà un ruolo fondamentale"

Gli episodi sono diretti da Justin Benson & Aaron Moorhead, Dan Deleeuw e Kasra Farahani. Il capo sceneggiatore è Eric Martin. Kevin Feige, Stephen Broussard, Louis D'Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum, Kevin R. Wright, Tom Hiddleston, Justin Benson & Aaron Moorhead, Eric Martin e Michael Waldron sono i produttori esecutivi, mentre Trevor Waterson è il co-produttore esecutivo.