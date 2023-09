Loki 2, il produttore anticipa: 'Ke Huy Quan sarà il cervello della TVA'

L'attore Premio Oscar per Everything Everywhere All At Once avrà un ruolo piuttosto importante nella seconda stagione della serie Marvel.

Dopo aver vinto l'Oscar con Everything Everywhere All At Once, Ke Huy Quan è entrato nel cast della seconda stagione di Loki e a quanto pare il suo ruolo nella storia non sarà da sottovalutare, almeno secondo le parole del produttore della serie.

Il produttore esecutivo di Loki Kevin Wright ha anticipato che il personaggio di Quan, OB, è effettivamente il cuore e l'anima della Time Variance Authority.

"Il suo lavoro riguarda praticamente ogni pezzo di tecnologia, ogni computer, ogni cosa che funziona alla TVA", ha detto Wright in una nuova chiacchierata con EW. "Progetta, oppure ripara e fa funzionare le cose".

Wright ha poi aggiunto che Kevin Feige si è assicurato di contattare Ke Huy Quan prima che Everything Everywhere All at Once arrivasse nelle sale, in modo da inserire l'attore prima che la sua agenda si riempisse rapidamente. Lo scorso weekend sono state mostrate le prime scene di Loki 2 alla D23.

"Credo che Kevin Feige abbia fatto una telefonata forse il 12 aprile, solo per dire: 'Per favore, per favore, fatelo'", ha aggiunto Wright. "Non sapevamo che Ke, a quanto pare, fosse già un grande fan della Marvel e un grande fan della prima stagione di Loki".