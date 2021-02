Loki, Owen Wilson: "Tom Hiddleston mi ha fatto un corso intensivo di Marvel"

Owen Wilson, co-star della serie Disney+ Loki, ha ammesso di non essere un esperto del Marvel Universe lodando la gentilezza del collega Tom Hiddleston che ha improvvisato un corso intensivo apposta per lui.

Owen Wilson, che è solito passare dalle commedie ai film arthouse indipendenti, ha deciso di esplorare l'universo a lui sconosciuto dei cinecomic seriali recitando in Loki. Dopo aver ammesso la sua ignoranza nel settore, l'attore la sua co-star Tom Hiddleston che si è messo d'impegno per aiutarlo a colmare le lacune.

"Erano vere e proprio lezioni di Loki" ha spiegato Owen Wilson al The Jess Cagle Show. "Tom Hiddleston si è improvvisato insegnante e per un paio di giorni mi ha guidato attraverso l'intera storia, mostrandomi clip degli altri film e spiegandomi come tutto confluisce in questa vicenda. È stato davvero gentile da parte di Tom spiegarmi tutto sul suo suo personaggio. E anche nel modo in cui a volte lo descriveva, è stato utile per me perché in Loki il mio personaggio Mobius a un certo punto lo interroga. Quindi, in un certo senso, ha funzionato in questo modo".

Da quanto rivelato, adesso sappiamo che in Loki Owen Wilson interpreta il personaggio dei fumetti Marvel Mobius M. Mobius, a manager di medio livello della Time Variance Authority che è uno di dozzine di cloni tutti con l'aspetto dello sceneggiatore ed esperto di continuità di Marvel Mark Gruenwald.

In Loki, Tom Hiddleston tornerà nei panni del Dio degli Inganni. Nel cast della serie anche Sophia Di Martino, Owen Wilson, Richard E. Grant, Sasha Lane e Gugu Mbatha-Raw. Lo show seguirà la versione di Loki che ha rubato il Tesseract durante gli eventi di Avengers: Endgame e successivamente viaggia in periodi di tempo diversi per sfuggire alla cattura generando il caos nell'MCU. Kate Herron dirigerà la miniserie che sarà collegata a Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Loki approderà su Disney+ a maggio 2021.