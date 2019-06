Loki: Marvel svela la prima immagine della serie tv

Marvel ha distribuito la prima foto di Loki, la serie tv sull'asgardiano interpretato da Tom Hiddleston nel MCU che tornerà a vestire i suoi panni per lo show, uno dei primi annunciati nel programma della nuova piattaforma streaming Disney+.

A presentare il nuovo prodotto è stato Kevin Feige in un incontro con gli investitori Disney che si è tenuto a Los Angeles nel mese di aprile. A distanza di quasi due mesi sono state rilasciate le immagine relative alla serata, tra cui quella che più ci interessa in questo frangente: il boss dei Marvel Studios è sul palco a presentare i nuovi prodotti della Casa delle Idee per la piattaforma, e tra questi c'è anche Loki, di cui ora conosciamo il logo e l'aspetto del protagonista.

(#DisneyPlus) La série #Loki dévoile son logo et son premier concept-art ! pic.twitter.com/dzhXdMtJwD — Disney News FR (@DisneyNewsFR) 9 giugno 2019

La grafica del logo ricorda molto quella della quarta serie della rivista di fumetti Journey Into Mistery, e questo avvalora le voci che vogliono la serie tv ispirata proprio a quella serie di fumetti. La cosa più interessante, però, è alle spalle di Loki (Tom Hiddleston): mentre il personaggio cammina lungo una strada trafficata, dietro di lui appare l'insegna di un cinema in cui si sta proiettando Lo squalo di Steven Spielberg, uscito nel 1975, anno in cui in effetti si vociferava che la serie tv sarebbe stata in parte ambientata.