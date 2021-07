Loki: i fan hanno odiato il bacio tra Loki e Sylvie, non vogliono vederli mai più baciarsi

Il bacio tra Loki e Sylvie che anima il finale della serie Disney+ Loki non sarebbe stato apprezzato dai fan che avrebbero addirittura odiato la soluzione narrativa tanto da sperare che i due non si bacino mai più.

Loki: Tom Hiddleston in una scena del quinto episodio

Il bacio tra i personaggi di Tom Hiddleston e Sylvie (Sophia Di Martino)risulta piuttosto strano in quanto Sylvie è una variante - una persona che fa qualcosa di diverso da ciò che i fan si attenderebbero sconvolgendo i fatti di Loki.

Come suggerisce la nostra spiegazione del finale di Loki, l'episodio conclusivo dello show, intitolato or All Time. Always, scritto da Michael Waldron ed Eric Martin e diretto da Kate Herron, vede Sylvie chiedere a Loki di ucciderla e prendere il suo trono, ma lui rifiuta. Loki appare di fronte a Colui che Rimane (Jonathan Majors) dopo averlo salvato dalla lama di Sylvie. Lascia cadere la spada assicurando alla donna di sapere cosa stia passando e cosa provi.

Loki assicura a Sylvie che non voleva ferirla, e non voleva il trono - voleva solo che stesse bene. Entrambi, sopraffatti dalle emozioni, si avvicinano l'un l'altra in un bacio appassionato. il tutto prima del colpo di scena finale.

Ma il bacio in questione avrebbe creato malcontento tra i fan della serie Disney+, che si sono riversati sui social per criticare la scelta degli sceneggiatori. "So solo che Ragnarok Loki non bacerebbe mai Sylvie" scrive un fan. Un altro twitta: "Sylvie ha baciato Loki per rendere Loki abbastanza vulnerabile da allontanarlo da lei in modo da poter uccidere Kang, pensate davvero che volessero baciarsi? Lo hanno fatto in modo che potessero arrivare dove lei voleva essere. Non è quello che fanno i Loki, spingersi all'estremo per ottenere ciò che vogliono?" Un fan notato: "se vi dà conforto Sylvie ha baciato SOLO Loki perché voleva spingerlo via, era solo una distrazione, sapeva cosa stava facendo". E un altro fan si augura: "Non voglio mai più vedere il bacio tra Loki e Sylvie". Ancora un altro fan agggiunge, "Non per essere drammatico, ma il bacio di Sylvie e Loki è il vero livello pessimo per un finale alla Steve", forse riferendosi alla fine di Avengers: Endgame.