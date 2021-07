Loki, la regista fa chiarezza su quel personaggio del finale

Ora che il finale di Loki ci ha mostrato chi si celava dietro la TVA e i Custodi del Tempo, possiamo finalmente abbandonare le varie teorie portate avanti finora. Ma ciò non significa che il reveal non abbia suscitato altre domande... La regista Kate Herron prova a rispondere a una di queste.

La regista della prima stagione di Loki - perché abbiamo finalmente avuto la conferma che ci sarà una seconda stagione di Loki - ha spiegato ai microfoni di Deadline qualcosa in più sul personaggio interpretato da Jonathan Majors, che nella serie si è presentato come Colui Che Rimane.

I fan Marvel riconosceranno il nome dai fumetti, ma come al solito, niente nel MCU è così semplice... Anche perché, da quel che sappiamo, Majors è stato ingaggiato per interpretare Kang il Conquistatore, che vedremo anche in Ant-Man and The Wasp: Quantumania. Cosa sta succedendo, allora? Kang è una Variante di Colui Che Rimane? È Immortus (Nathaniel Richards)?

"Kang è la Variante, ma non è nemmeno tecnicamente Immortus" ha affermato la Herron "È un po' come Sylvie, no? È un personaggio unico in relazione alla storia. Colui che rimane è nei fumetti, ma la versione del nostro show è molto differente. È più vicino a Immortus, ma è un personaggio unico per la nostra storia. Ma Kang è una Variante di quel personaggio".

Quindi ha una connessione con Nathaniel Richards dei Fantastici 4?

"A questo non posso rispondere. Non conosco i loro piani. È una domanda per Kevin Feige" continua Herron, che apparentemente non sa nemmeno se vedremo prima la seconda stagione di Loki o il terzo film di Ant-Man "Non ne ho idea. Anche questa è una domanda per Kevin Feige".

E voi, che ne pensate? E che ne avete pensato del finale di Loki?