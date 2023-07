Loki 2: i protagonisti viaggeranno tra le epoche, svelata una scena con Victor Timely

Nel corso della seconda stagione di Loki, in arrivo a ottobre, Loki e Mobius viaggeranno attraverso varie epoche per riparare le varie fratture temporali.

La Stagione 2 di Loki arriverà su Disney+ il prossimo ottobre, ma intanto sembrano essere trapelate alcune nuove informazioni su ciò che vedremo, compreso qualche dettaglio sul personaggio di Victor Timely.

Secondo quanto riportato da The Cosmic Circus, il Loki di Tom Hiddleston e il Mobius di Owen Wilson si ritroveranno alla World's Columbian Exposition nella Chicago del 1893, Illinois. Lì, il duo incontrerà la variante di Kang Victor Timely (Jonathan Majors), come anticipato nella scena alla fine dei titoli di coda di Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Timley parteciperà all'evento per presentare una delle sue invenzioni sotto il moniker di "Victor Timely e il suo stupefacente emporio delle meraviglie". Oltre a presenziare all'evento, Loki e Mobius avranno una "sequenza action molto importante" che li vedrà accanto allo stesso Victor Timely e a Miss Minutes.

Inoltre, quella menzionata sopra sarà solo una delle tante linee temporali che visiteranno, e il sito aggiunge che la storia "si svolgerà attraverso molteplici linee temporali ramificate, con alcune di queste che ci porteranno in luoghi familiari e altre che divergeranno in tempi e luoghi completamente nuovi".

Loki 2 ed Echo: Disney+ annuncia la data di uscita delle due serie

A quanto pare, "ogni linea temporale sarà il teatro di una nuova storia da raccontare", quindi speriamo che inizi a dare un senso alla storia che i Marvel Studios sono determinati a raccontare con questa Multiverse Saga in continua espansione.

La Stagione 2 di Loki esordirà il 6 ottobre 2023 su Disney+.