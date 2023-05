Loki 2: primo sguardo al Dio dell'Inganno, Mobius e Miss Minutes; confermato il ruolo di Ke Huy Quan?

Delle nuove immagini promozionali della seconda stagione di Loki ci forniscono qualche dettaglio in più su vari personaggi, tra cui lo stesso Dio dell'Inganno, Mobius, e la new entry interpretata da Ke Huy Quan.

La seconda stagione di Loki sta per arrivare, ma sappiamo ancora relativamente poco al riguardo. Sarà forse anche per questo che ogni materiale promozionale della serie viene accolto con parecchio clamore, specialmente quando figura i protagonisti, dal Dio dell'Inganno a Mobius, e i nuovi personaggi, come quello interpretato dall'attore Premio Oscar Ke Huy Quan.

Sono spuntati infatti su Twitter dei promo art di Loki 2 che, con uno stile grafico ben distinto, ci permettono di dare un'ulteriore occhiata a quelli che saranno i personaggi chiave dei nuovi episodi della serie Marvel.

Loki 2: nella serie tv potrebbero esserci molteplici varianti di Kang il Conquistatore

Il Dio dell'Inganno (Tom Hiddleston), Miss Minutes (Tara Strong), Sylvie (Sophia Di Martino) e un Mobius (Owen Wilson) con una tuta piuttosto ingombrante la fanno da padrona...

Ma ad incuriosire è certamente il misterioso personaggio di Key Huy Quan, che a detta di My Time To Shine Hello, come riporta anche ComingSoon.net, vestirà i panni di un archivista della TVA di nome Ouroboros (nome che riprende il celebre drago/serpente che si morde la coda), confermando dunque quanto affermato in precedenza da Daniel Richtman al riguardo.

La seconda stagione di Loki è diretta da Justin Benson e Aaron Moorhead, ed è scritta da Eric Martin. Nel cast, oltre agli attori già menzionati, anche Gugu Mbata-Raw, Rafael Casal e Kate Dickie, mentre non è ancora ben chiaro cosa ne sarà di Jonathan Majors nel MCU.