Loki 2, che personaggio interpreterà Ke Huy Quan nella serie Marvel?

Una delle serie Marvel più attese è sicuramente la seconda stagione di Loki, che tra le altre cose potrà vantare la presenza dell'attore Premio Oscar Ke Huy Quan... Ma in che ruolo lo vedremo? Scopriamo insieme i rumor e le indiscrezioni che circolano sul web.

È un momento d'oro per Ke Huy Quan (letteralmente, dato che l'attore di Indiana Jones ha appena vinto l'Oscar per la sua performance in Everything Everywhere All at Once), e sembra che continuerà ancora a lungo, ora che la star si è unita al Marvel Cinematic Universe.

Ke Huy Quan è infatti una delle ultime aggiunte al cast di Loki, la serie di Disney+ con protagonista Tom Hiddleston, ma al momento sappiamo ancora pressoché nulla sul ruolo che interpreterà nello show.

Come ci ricorda The Direct, tuttavia, dei rumor e delle indiscrezioni sono emersi negli ultimi mesi, principalmente ad opera dello scooper Daniel Richtman, e parrebbe che l'attore vestirebbe i panni di Ouroboros, "una sorta di Q della TVA, responsabile di tutti i dispositivi tecnologici dell'organizzazione".

Il riferimento è ovviamente al personaggio di Bondiana memoria, che fornisce alla spia tutti i gadget più impensabili allo scopo di aiutarlo nelle sue missioni.

Nei vari video promozionali di Loki 2 il personaggio non è stato mostrato, eccetto che nello snippet mandato sullo schermo durante il D23, in cui pare abbia brevemente interagito con Loki e Mobius (Owen Wilson) in quella che sembrava essere una stanza degli archivi della TVA colma di artefatti provenienti da varie parti e momenti dello spazio-tempo, quasi a conferma delle parole di Richtman.

Loki 2: nella serie tv potrebbero esserci molteplici varianti di Kang il Conquistatore

L'obiettivo della seconda stagione di Loki dovrebbe essere la ricerca delle Varianti di Kang, ma cosa possiamo aspettarci dallo show e dal personaggio di Ke Huy Quan in particolare? Lo scopriremo solo quest'estate.