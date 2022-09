Loki 2: Eugene Cordero promosso a regular

Eugene Cordero è stato promosso a regular di Loki 2 dopo essere apparso nella prima stagione nel ruolo di Casey. La notizia è stata diffusa da Deadline. Per il momento i Marvel Studios non confermano.

Loki: Tom Hiddleston in un'immagine tratta dal trailer della serie

Nella prima stagione di Loki, Eugene Cordero ha interpretato un impiegato della Time Variance Authority di nome "Casey". Il suo personaggio è esploso a causa della sua genuina confusione su cosa sia un pesce e su come usa le Gemme dell'Infinito come fermacarte. Nei titoli di coda del finale della prima stagione di Loki viene indicato non più come Casey, bensì come Hunter K-5E.

Loki, la spiegazione del finale: la fine è il nuovo inizio

Eugene Cordero, attore di origine filippino-americana, è un regular della serie Broken Lizard's TruTV Tacoma FD. L'attore è apparso in The Mule, film della Warner Bros. diretto da Clint Eastwood e interpretato da Bradley Cooper, Kong: Skull Island, dove affianca la star di Loki Tom Hiddleston e Samuel Jackson, e Ghostbusters.