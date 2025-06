L’Odissea di Nolan sbarca in Islanda: oltre mille comparse per le spettacolari riprese, pronto un primo teaser

The Odyssey, il prossimo attesissimo film di Christopher Nolan, ha appena spostato la produzione in Islanda. In questa nuova fase delle riprese, sono state coinvolte oltre 1.000 comparse che affiancheranno i protagonisti Matt Damon, Zendaya ed Elliot Page in alcune delle sequenze più ambiziose del film.

Le riprese sono iniziate lo scorso febbraio e, in poco più di cinque mesi, la troupe ha già attraversato location internazionali spettacolari, tra cui Marocco, Grecia, Italia, Scozia e Los Angeles. A luglio, il set si sposterà prima in Irlanda e poi a Londra, dove si concluderà la produzione.

Primo teaser in arrivo?

Secondo quanto riportato dal sito World of Reel, un primo teaser trailer del film - con la voce narrante di Anne Hathaway - sarebbe in fase di finalizzazione. Il debutto potrebbe avvenire già a luglio, in concomitanza con l'uscita nelle sale di Jurassic World: Rebirth. Il teaser, in linea con lo stile di Nolan, dovrebbe essere breve e dal taglio sobrio, più evocativo che rivelatore.

Matt Damon è Ulisse nella prima foto di The Odyssey

James Newman, stunt coordinator del progetto, ha recentemente sottolineato la portata del film, dichiarando: "Un'opera del genere non si ripeterà. È l'epica definitiva. Le location attraversate in Europa riflettono il viaggio decennale di Ulisse. È davvero qualcosa di straordinario".

Nolan si immerge completamente nel mito omerico, con una narrazione che promette di includere divinità, creature leggendarie e tutta la follia del racconto originale. La durata stimata? Oltre tre ore.

Un cast da record e un budget colossale

Il budget di produzione si aggira intorno ai 250 milioni di dollari, con le riprese affidate alle più moderne camere IMAX, e la fotografia firmata ancora una volta da Hoyte van Hoytema, collaboratore fidato di Nolan.

Matt Damon sarà Ulisse, protagonista assoluto di questa rilettura, affiancato da un cast impressionante che include: Tom Holland, Charlize Theron, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya, Lupita Nyong'o, Jon Bernthal, Mia Goth ed Elliot Page.

La distribuzione nelle sale di The Odyssey è prevista per il 17 luglio 2026, in quella che si preannuncia come una delle uscite cinematografiche più importanti del decennio.