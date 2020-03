Lo squalo, arriva a Broadway il musical sulla realizzazione del film

Sarà sicuramente il dietro le quinte più intrigante e curioso del prossimo anno. Si chiama Bruce e racconterà sotto forma di musical - si avete letto bene - la realizzazione de Lo squalo di Steven Spielberg che proprio quest'anno compie quarantacinque dalla sua uscita trionfale nelle sale americane. Alla base di questo lavoro c'è il libro The Jaws Log, scritto dallo sceneggiatore (e attore) del film Carl Gottlieb in cui sono raccontati tutti i retroscena della produzione di questo iconico film. Il debutto è previsto per l'estate del 2021 al Paper Mill Playhouse, in New Jersey.

Come riporta la sinossi resa nota da Deadline, Bruno sarà una cronaca certosina di un'opera diretta da un regista allora semisconosciuto di nome Steven Spielberg e delle sfide che ha dovuto affrontare insieme alla troupe, incluso il modello di squalo meccanico che diede non pochi problemi alla produzione e che era stato ribattezzato affettuosamente con il nome di 'Bruno'. "Lo spettacolo dimostrerà che quando ci si trova di fronte a delle difficoltà e si lavora insieme come una squadra, possono accadere grandi cose".

Spielberg sul set de Lo Squalo (Jaws, 1975)

I retroscena de Lo squalo verranno diretti dalla coreografa Donna Feore e sono in molti a chidersi come renderà sulla scena le sequenze in acqua, mentre il testo è affidato a Richard Oberacker e Robert Taylor si occuperà delle musiche. I due avevano già lavorato insieme nel 2017 in una commedia a Broadway intitolata Bandstand.