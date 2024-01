Lizzie McGuire: svelati i dettagli del reboot cancellato 'che avrebbero messo in imbarazz Disney'

Lo sceneggiatore di Lizzie McGuire, Jonathan Hurwitz, ha svelato i dettagli del reboot cancellato e le storie di cui si sarebbe occupato. Storie che avrebbero messo in imbarazzo Disney, a quanto pare.

In un video di TikTok (via Deadline), Hurwitz ha spiegato afferma che i primi due episodi della serie Disney+ sono stati girati e scritti. Il primo episodio vede Lizzie, interpretata dalla star Hilary Duff, che ormai vive a New York City e fa la designer d'interni. Lizzie scopre presto che il suo fidanzato chef la tradisce con la sua migliore amica, il che la spinge a tornare nella casa della sua infanzia in California, dove la sua versione animata la sta aspettando.

locandina di Lizzie McGuire

I fan della serie Disney Channel si sono chiesti se Lizzie e il suo migliore amico Gordo alla fine si sarebbero messi insieme, ma lo sceneggiatore ha rivelato che nell'episodio 2 Lizzie scopre che il suo amico d'infanzia sta per diventare padre ed è felicemente fidanzato. Alla fine del secondo episodio, Lizzie riceve un messaggio dalla sua cotta d'infanzia, Ethan Craft.

Hurwitz dice che l'episodio 3 non è stato girato e questo è l'episodio con cui secondo lui la Disney ha avuto dei problemi:

"L'episodio 3 non è stato girato, ma la sceneggiatura era pronta. Lizzie si sveglia nel letto di Ethan, con indosso la sua maglietta da pallanuoto. Appare la Lizzie animata con una lista di cose da fare in mano. Ethan è sulla lista e lei la spunta. Penso che dica qualcosa del tipo, 'Ho spuntato questa casella - pausa drammatica - due volte'. Quindi, se dovessi indovinare, direi che Disney non era affatto a suo agio con momenti come questo".

Lizzie McGuire: la serie non tornerà su Disney+, Hilary Duff conferma l'abbandono del revival

Un reboot mancato... per adesso

Quando la Disney si stava preparando a lanciare Disney+, una delle principali richieste del pubblico riguardava un reboot di Lizzie McGuire con Duff, tra i franchise più amati di Disney Channel. Le divergenze creative tra Duff e i dirigenti di Disney+ hanno causato lo stop al progetto, visto che l'attrice voleva creare una versione più adulta di Lizzie, che riflettesse la sua età, mentre lo streamer voleva mantenerla il più adatta alle famiglie possibile. Anche se il progetto è in stallo, Hillary Duff ha detto l'anno scorso di essere ancora ottimista riguardo al reboot e vorrebbe sempre vederlo realizzato.