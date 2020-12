Lizzie McGuire: la serie non tornerà su Disney+, Hilary Duff conferma l'abbandono del revival

Lizzie McGuire non avrà l'annunciato revival: Disney+ ha confermato che il progetto è stato abbandonato e Hilary Duff ha commentato ufficialmente la notizia su Instagram.

Il possibile addio al progetto sembrava ormai quasi certo dopo molti mesi dallo stop delle riprese a causa di divergenze creative tra lo studio e Terri Minski, che aveva creato la serie originale.

Sui social Hilary Duff ha scritto: "Sono stata così onorata nell'avere il personaggio di Lizzie McGuire nella mia vita. Ha lasciato un impatto così grande nella vita di così tante persone, me compresa. Vedere la lealtà e l'amore dei fan nei suoi confronti, fino a oggi, significa così tanto per me. So che ci sono stati sforzi e conversazioni ovunque cercando di far funzionare un reboot ma, tristemente e nonostante gli sforzi di tutti, non accadrà".

La star della serie ha ribadito: "Voglio che un reboot di Lizzie sia onesto e autentico nei confronti di chi sarebbe Lizzie oggi, è quello che merita il personaggio".

Hilary ha aggiunto: "Possiamo tutti concederci un momento per compiangere la fantastica donna che sarebbe stata e le avventure che avremmo intrapreso con lei. Sono davvero triste, ma prometto che tutti hanno provato al meglio delle loro possibilità, semplicemente non era destino. Ehi, questo è il 2020".

Le nuove puntate avrebbero dovuto mostrare la protagonista ormai trentenne, alle prese con le difficoltà della vita da adulta, la carriera a New York e il suo alter ego animato.