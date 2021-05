Lizzie McGuire: Hilary Duff spiega perché il revival probabilmente non verrà mai realizzato

Lizzie McGuire avrebbe dovuto tornare sugli schermi di Disney+ con un revival e l'attrice Hilary Duff, durante una recente intervista, ha spiegato perché il progetto è stato cancellato e, probabilmente, non verrà mai realizzato.

L'attrice è apparsa nella trasmissione The Jess Cagle Show e ha condiviso qualche dettaglio relativo a quanto accaduto dietro le quinte prima dell'annuncio dell'abbandono della produzione.

Hilary Duff ha dichiarato: "Penso che stiano realmente cercando di capire che tipo di contenuto vogliono su Disney+ e quel progetto non è totalmente in linea con la situazione in cui immagino Lizzie McGuire ora che è adulta".

Il revival, come desiderato dalla protagonista e da Terri Minsky che aveva creato la serie originale, avrebbe infatti dovuto mostrare l'ex ragazzina alle prese con amori e problemi da adulta, riflettendo la realtà delle sue coetanee.

L'attrice ha quindi ribadito: "Sono davvero protettiva nei suoi confronti e loro lo sono nei confronti del personaggio".

Duff ha dichiarato: "La cosa importante per me era il modo in cui avrebbe potuto entrare in conessione con quello che sta accadendo alle persone che stanno guardando lo show. E quindi, per me, aveva solo senso girare uno show in cui Lizzie si sta comportando come una trentenne nel mondo moderno".

Nel mese di novembre 2019 alcuni membri del cast originale avevano girato due puntate e nel 2020 era quindi stata annunciata la cancellazione del progetto. Hilary aveva quindi aggiunto: "Ci sono state molte discussioni creative in cui forse stavano pensando che non fosse il giusto approccio e noi stavamo invece cercando di far funzionare il progetto. E ci sono sempre molte conversazioni, ma non penso che verrà realizzata".

La star dello show Disney ha però ammesso: "Per me è comunque stato bello rivivere quel personaggio anche se solo per tre settimane della mia vita perché c'è stato un momento in cui non potevo sopportarla. E avevo pensato 'Non voglio più sentire quel nome'. E ora, alla mia età, le voglio bene; è da dove tutto è iniziato. E lei è me e io sono lei. E ho dato al personaggio quello che potevo, ovvero quello che sono dentro di me, e poter riavvicinarmi a quel personaggio, anche solo per un momento, è stata davvero un'esperienza grandiosa".