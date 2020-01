Lizzie McGuire: il creatore Terri Minski abbandona la serie revival

Lizzie McGuire ha perso un importante tassello alla base del suo successo: il creatore Terri Minsky ha infatti abbandonato il revival dello show.

Il progetto che riporterà sul piccolo schermo Hilary Duff è destinato a Disney+ e la produzione è stata attualmente messa in pausa dopo la conclusione delle riprese di due puntate.

Terri Minsky ha rinunciato al ruolo di showrunner e produttore esecutivo di Lizzie McGuire a causa di differenze creative. Un portavoce della Disney ha dichiarato: "I fan hanno un attaccamento emotivo alla serie e grandi aspettative. Dopo aver girato due episodi, siamo arrivati alla conclusione che abbiamo il bisogno di muoverci in una diversa direzione creativa e offrire una nuova prospettiva allo show".

Hilary è attualmente in luna di miele in Mozambico e la Disney sembra intenzionata a trovare un nuovo showrunner prima del ritorno dell'attrice sul set.

Le nuove puntate mostreranno la protagonista ormai trentenne, alle prese con le difficoltà della vita da adulta, la carriera a New York e il suo alter ego animato.