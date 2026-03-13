Lindsay Lohan, la star di Genitori in Trappola aveva confuso Dennis Quaid: "Pensavo ci fossero due attrici"

L'attore ha ricordato come, durante le audizioni per la commedia cult degli anni '90, fosse rimasto sorpreso dall'interpretazione della giovane star.

Lindsay Lohan ha avuto uno dei momenti più importanti della sua carriera quando era solo una bambina, in occasione del film Genitori in trappola, arrivato nelle sale nel 1998.

In una nuova intervista la sua interpretazione è stata ricordata e lodata da Dennis Quaid, star che aveva il ruolo del padre delle gemelle al centro della trama.

La 'confusione' durante il casting del cult anni '90

Nella commedia Genitori in trappola, infatti, Lindsay Lohan aveva il doppio ruolo di Annie e Hallie, due ragazzine che scoprono a sorpresa di essere gemelle e di aver vissuto separate dopo che i genitori hanno deciso di lasciarsi.

Dennis Quaid, intervenendo in una puntata del podcast Out of Order, ha ora ricordato: "Aveva 11 anni e ho fatto un test screening insieme a lei. Ho pensato che fossero due persone. Perché è passata immediatamente a questo accento britannico".

L'attore, parlando della sua esperienza sul set, ha dei ricordi incredibilmente positivi di Lindsay e ha dichiarato: " Lei è stata l'attrice bambina più dotata con cui penso di aver mai lavorato".

L'interpretazione nel film ha reso Lohan una delle giovanissime attrici più popolari e conosciute in tutto il mondo, gettando le basi per una carriera che successivamente ha affrontato dei periodi difficili e ora di nuovo in fase ascendente.

Il ricordo di Natasha Richardson condiviso da Quaid

Durante l'episodio del podcast, Dennis ha voluto ricordare anche Natasha Richardson, morta purtroppo in un incidente nel 2009. Quaid ha sottolineato: "Lei era una persona incredibile. Se ci dovesse essere qualcuno con cui vorrei lavorare di nuovo, sarebbe lei".

Il protagonista del film diretto da Nancy Meyers, progetto ideato come remake di un film del 1961, ha ribadito: "Lei era una persona grandiosa, oltre a essere un'attrice incredibile con cui lavorare. Lo era davvero".