Genitori in trappola, il tributo di Lindsay Lohan e Nancy Meyers a Polly Holliday

La regista e la star del film hanno ricordato la veterana di Hollywood scomparsa qualche giorno fa, che partecipò alla commedia del 1998.

Lindsay Lohan e Nancy Meyers hanno affidato ai social il loro personale ricordo di Polly Holliday, star di Hollywood scomparsa nei giorni scorsi all'età di 88 anni.

L'attrice recitò nel film diretto da Meyers e interpretato da Lohan nel 1998, Genitori in trappola, e su Instagram hanno dedicato un messaggio alla compianta collega.

Il ricordo di Lindsay Lohan e Nancy Meyers

"Apprendo con grande tristezza della scomparsa di Polly Holliday. Era così gentile, disponibile e semplicemente meravigliosa in ogni momento di Genitori in trappola" ha scritto Nancy Meyers, condividendo una foto del set "L'ho appena vista ieri sera in Tutti gli uomini del presidente, era fantastica in quel film. Le mie condoglianze ai suoi cari e ai suoi amici".

Nancy Meyers sul set

Al post di Meyers ha risposto anche Lindsay Lohan, che ha condiviso un suo personale messaggio: "Oh mio Dio. Che donna bellissima dentro e fuori. Dio la benedica e RIP Polly".

I successi sullo schermo di Polly Holliday

Prima di recitare nella commedia Genitori in trappola, nella quale ha interpretato Marva Kulp Sr., Polly Holliday era diventata famosa alla fine degli anni '70 nella sit-com Alice, grazie alla quale ricevette tre candidature agli Emmy Award.

Nel corso della sua florida carriera, Holliday recitò anche in altri film molto conosciuti come Gremlins di Joe Dante e Mrs. Doubtfire di Chris Columbus. In Genitori in trappola, ha prestato il volto alla proprietaria del campo dove le gemelle Hallie e Annie (entrambe interpretate da Lindsay Lohan), si incontrano nel film. Un'altra star della commedia, Lisa Ann Walter, che ha commentato il post di Meyers con parole molto affettuose nei confronti di Holliday, era invece la tata di Hallie, Chessy.

La notizia della morte di Polly Holliday è stata diffusa dall'amico di lunga data Dennis Aspland.