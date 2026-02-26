Hilary Duff sulla faida storica con Lindsay Lohan: il triangolo amoroso che l’ha scatenata

La cantante e attrice sta lanciando il suo nuovo album e nel corso di un'intervista ha confessato una voce che circola da anni e che riguarda proprio la sua rivalità con la collega

Hilary Duff è apparsa nel podcast "Call Her Daddy" durante il tour promozionale del suo nuovo album, Luck... or something, e ha confermato una voce che circolava da tempo e che riguarda la sua rivalità con la collega Lindsay Lohan.

Hilary Duff in una scena di Nata per vincere

Come è nata la faida tra Hilary Duff e Lindsay Lohan

All'origine ci fu una dinamica sentimentale: entrambe, in momenti diversi, frequentarono il cantante Aaron Carter, allora idolo adolescenziale. La situazione alimentò tensioni personali che presto finirono sotto i riflettori dei tabloid, trasformando un triangolo amoroso in una "faida" mediatica.

Successivamente, quindi, la presenza di Duff alla premiere di Quel pazzo venerdì, film interpretato da Lohan, fu percepito come un gesto provocatorio. Tra paparazzi, dichiarazioni indirette e narrativa costruita dalla stampa gossip, la rivalità venne amplificata dai media, diventando uno dei casi simbolo delle tensioni tra giovani star hollywoodiane degli anni 2000.

Hilary Duff e l'incidente all'anteprima di Quel pazzo venerdì

La cantante ha confermato il rumor secondo cui si sarebbe presentata senza invito alla premiere di Quel pazzo venerdì nell'agosto 2003 a causa della rivalità con la collega Disney.

"Penso proprio di sì", ha risposto Duff quando le è stato chiesto se avesse fatto irruzione alla premiere del film con Jamie Lee Curtis. "Ero solo un'adolescente!".

Al momento dell'uscita di Quel pazzo venerdì, Duff era già un'icona di Disney Channel grazie al successo di Lizzie McGuire e aveva fatto il salto nel mondo del cinema con The Lizzie McGuire Movie, uscito nel maggio 2023. Lohan, nel frattempo, era già una bambina prodigio grazie a Genitori in trappola del 1998 e ai film televisivi Disney come Life Size e Get a Clue.

Lindsay Lohan in una scena del film Radio America

Come e quando è finita la faida

Secondo quanto raccontato di recente da Hilary Duff, la rivalità si è spenta già a metà degli anni 2000, quando entrambe hanno iniziato a crescere e ad allontanarsi dalle dinamiche tossiche alimentate dai media.

Il momento chiave sarebbe stato un incontro casuale in un locale di Los Angeles: le due si sarebbero salutate in modo cordiale, riconoscendo che la tensione apparteneva al passato e che gran parte del conflitto era stato amplificato dalla stampa gossip. "Lindsay una volta mi ha avvicinato in un locale e mi ha chiesto: 'Siamo a posto?' E io ho risposto: 'Siamo a posto'. Lei ha detto: 'Facciamoci uno shot'. E io ho detto: 'Ok'", ha ricordato Duff.