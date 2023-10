L'incredibile Hulk, la performance di Edward Norton criticata da uno stuntman: 'Era distratto'

Sappiamo bene che quella di Edward Norton ne L'incredibile Hulk non è una delle interpretazioni più brillanti nella carriera del talentuoso attore. A criticare la sua performance ci si mette ora anche uno stuntman del film, che lo accusa di essere stato troppo distratto sul set.

Lo stuntman Terry Notary ha spiegato perché lavorare con Edward Norton ne L'incredibile Hulk sia stato "complicato" per il team VFX.

Edward Norton in una scena de L'incredibile Hulk

Come si legge nel libro di Joanna Robinson MCU: The Reign of Marvel Studios Notary, specialista in motion capture e coreografo di Hulk e Abominio, ha rivelato la mancanza di impegno di Norton durante il lavoro di motion-capture nei panni di Hulk. Ciò ha costretto il team VFX a realizzare manualmente tutti i movimenti e le espressioni facciali dell'attore.

"Edward Norton non si impegnava veramente tranne quando doveva trasfomarsi lui stesso in Hulk. Ma per il resto del tempo non era veramente presente, era distratto".

Norton in una scena del film L'incredibile Hulk

Keith Roberts, direttore dell'animazione de L'incredibile Hulk, ha confermato le dichiarazioni del collega spiegando: "Hulk non ha le espressioni di Edward Norton, ma i due sono stranamente simili nella tempistica". Notary ha avuto l'esperienza opposta con il co-protagonista del film, Tim Roth, che interpretava Emil Blonsky/Abominio, e ha elogiato il suo impegno nei confronti del personaggio: "Roth è uno di quegli attori a cui piace essere coinvolto, vuole assicurarsi che tutto funzioni e che il suo personaggio abbia l'aspetto giusto".

La difficile esperienza di Edward Norton ne L'incredibile Hulk

Un primo piano di Edward Norton in una scena del film L'incredibile Hulk

Da tempo è noto come Edward Norton si sia dimostrato "difficile" sul set de L'incredibile Hulk, facendo ammattire tutta la produzione tanto che Kevin Feige ha giurato che non avrebbe più lavorato con lui. Inizialmente l'attore aveva accettato il ruolo di Bruce Banner/Hulk a condizione che avesse l'opportunità di riscrivere la sceneggiatura di Zak Penn. Le idee di Norton portarono a scontri creativi con i Marvel Studios, costringendo l'attore a evitare di promuovere il film al momento dell'uscita. Nonostante il successo al botteghino di Hulk, Norton non riprenderà mai più il ruolo nell'MCU, cedendo il passo al collega Mark Ruffalo.

"Era una difesa del marchio o qualcosa del genere" ha osservato l'attore in seguito. "Alla fine non sarebbero durati a lungo, così cupi e seri. Ma non importa. Abbiamo avuto discussioni positive sull'andare avanti con i film e abbiamo considerato la quantità di tempo che ci sarebbe voluta, e io non lo avrei fatto. Onestamente avrei voluto più soldi di quanto avrebbero voluto pagarmi. Ma non è comunque questo il motivo per cui avrei fatto un altro film su Hulk".