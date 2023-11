L'incredibile Hulk, il regista rivela perché Marvel si è sbarazzata di Edward Norton: 'Voleva serietà'

Come ben noto, dopo l'uscita de L'incredibile Hulk i Marvel Studios abbandonarono i propri piani per un sequel e allontanarono Edward Norton dall'MCU, sostituendolo con Mark Ruffalo. Ma perché avvenne questo "scontro"?

Lo svela il regista Louis Leterrier, che durante un podcast ha dichiarato: "Per tutto il periodo di sviluppo del film, eravamo tutti tutti sulla stessa lunghezza d'onda. Ma alla fine la situazione è diventata tesa." Il filmmaker aggiunge: "Anche se Edward è molto divertente, voleva un film serio e ha avuto ragione nel difendere la serietà del film. A metà degli anni 2010 Il cavaliere oscuro ha avuto un grosso impatto sui film di supereroi. Ma la Marvel voleva qualcosa di più comico."

Il regista è tornato a parlare dei piani per il sequel in un'intervista ai microfoni di ComicBook.com. "C'era un intero seguito pianificato, sarebbe stato un grande film con Hulk rosso e Hulk grigio... Hulk è uno dei personaggi più complessi all'interno dell'universo Marvel. Il pubblico vuole vedere l'Hulk primordiale, quello rabbioso. Ma quando si passa dall'Hulk grigio all'Hulk intelligente si perde questo aspetto e si diventa a tratti ridicoli". Il filmmaker aggiunge: "Volevo che il mio film fosse anche divertente e lo è stato. Volevo prendermi il mio tempo con i vari personaggi e non introdurre tutto e subito."