L'incredibile Hulk, Louis Leterrier: 'William Hurt mi urlò in faccia 'non sai niente degli attori''

Durante un podcast, il regista Louis Leterrier ha raccontato un aneddoto risalente alle riprese de L'incredibile Hulk che vede protagonista William Hurt: "Non voleva indossare i baffi finti, non voleva che oscurassero la sua interpretazione", racconta il regista. "La dimensione dei baffi era una discussione costante. A volte lui e io ci scontravamo. Hai due tipi di attori: hai i tuoi partner, i tuoi migliori amici che devi dirigere tutto il giorno, e poi le persone a cui piace avere queste discussioni. Si nutrono di quello. È così che lavorava".

Il filmmaker aggiunge: "Un giorno mi urlava: 'Tu non sai niente di attori!' Peccato per lui, perché era sull'elicottero gigante e io ero al comando. Mi ha detto: 'Devi trovare il pulsante per la centrale nucleare...'. Ho preso il joystick e l'ho scosso e lui è caduto, mi ha guardato e ha detto: 'Mi piaci!'. Questo è tutto. Voleva solo litigare un po'.

Recensione L'incredibile Hulk (2008)

L'incredibile Hulk, la performance di Edward Norton criticata da uno stuntman: "Era distratto"

Edward Norton in una scena del film L'incredibile Hulk (2008)

Sappiamo bene che quella di Edward Norton ne L'incredibile Hulk non è una delle interpretazioni più brillanti nella carriera del talentuoso attore. A criticare la sua performance ci si mette ora anche uno stuntman del film, che lo accusa di essere stato troppo distratto sul set: "Edward Norton non si impegnava veramente tranne quando doveva trasfomarsi lui stesso in Hulk. Ma per il resto del tempo non era veramente presente, era distratto".

Il VFX supervisor ha confermato le dichiarazioni del collega spiegando: "Hulk non ha le espressioni di Edward Norton, ma i due sono stranamente simili nella tempistica". Notary ha avuto l'esperienza opposta con il co-protagonista del film, Tim Roth, che interpretava Emil Blonsky/Abominio, e ha elogiato il suo impegno nei confronti del personaggio: "Roth è uno di quegli attori a cui piace essere coinvolto, vuole assicurarsi che tutto funzioni e che il suo personaggio abbia l'aspetto giusto".