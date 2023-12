Hulk, Mark Ruffalo: 'Marvel mi ha chiesto di non commentare l'ipotesi di un film standalone'

Mark Ruffalo ha confessato di non poter esprimere il proprio pensiero in merito all'ipotesi di un film interamente dedicato a Hulk.

Nonostante abbia contribuito a lanciare il Marvel Cinematic Universe nel 2008 conL'incredibile Hulk di Louis Leterrier, Bruce Banner è vittima di alcune complicazioni che non gli permettono di avere un proprio film standalone. Universal Pictures distribuì L'incredibile Hulk e tutt'oggi i diritti per un lungometraggio interamente dedicato al personaggio sono di Universal: Marvel può utilizzarlo soltanto in opere collettive, che includono altri supereroi.

Un ostacolo che ha frenato negli ultimi anni un probabile film con Mark Ruffalo solitario protagonista nei panni di Bruce Banner/Hulk. Tuttavia, il recente accordo tra Disney/Marvel e NBC Universal per Hulu ha alimentato nuovamente le voci intorno ad un progetto legato al personaggio.

Interpellato sul possibile cambiamento di strategia in relazione all'accordo Disney-NBC mentre si trovava sul red carpet della première di Povere creature! di Yorgos Lanthimos, Mark Ruffalo ha dichiarato:"Non che io sappia. Mi è stato chiesto di non commentare su questo specifico argomento. Spero che un giorno risolveranno la questione. Penso che potrebbe essere davvero interessante e ho dedicato molti pensieri a come potrebbe essere interessante ma ancora non lo so".

Mark Ruffalo ereditò il ruolo di Bruce Banner/Hulk da Edward Norton, che interpretò il personaggio in L'incredibile Hulk, uscito nelle sale nel 2008 e secondo capitolo della saga dell'Infinito nel Marvel Cinematic Universe dopo Iron Man.