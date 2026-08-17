L'Incredibile Hulk doveva essere molto più oscuro: il regista svela ora la versione tagliata "del primo MCU"

A quasi vent'anni dall'uscita de L'Incredibile Hulk, il regista Louis Leterrier ha rivelato che il film avrebbe dovuto essere molto diverso. Nella sua versione originale c'erano toni più cupi, una scena ambientata al Polo Nord e perfino un'apparizione anticipata di Captain America.

Oggi è difficile immaginare il Marvel Cinematic Universe senza i suoi collegamenti tra un film e l'altro, ma nel 2008 tutto era ancora in costruzione: L'Incredibile Hulk, secondo lungometraggio della saga dopo Iron Man, avrebbe potuto gettare le basi di molte storyline con anni di anticipo. A rivelarlo è stato il regista Louis Leterrier, che in una recente intervista ha raccontato come il montaggio originale del film fosse decisamente più lungo e molto più cupo rispetto alla versione arrivata nelle sale.

Una versione più lunga e molto più oscura

Ripensando alla lavorazione del cinecomic con Edward Norton, Leterrier ha spiegato che esisteva un montaggio alternativo che il pubblico non ha mai visto. "Esiste una versione più oscura. È anche più lunga. L'Incredibile Hulk era il primo film che stava iniziando davvero a costruire il MCU e conteneva molte idee che oggi fanno parte delle storie che stiamo seguendo. Era semplicemente in anticipo sui tempi."

Una scena del film L'incredibile Hulk

Secondo il regista, diversi elementi furono eliminati perché, nel 2008, i Marvel Studios preferirono imboccare una strada meno complessa e più accessibile. La rivelazione più sorprendente riguarda però Steve Rogers. Leterrier ha confermato che Captain America era presente nella sceneggiatura originale, nonostante il personaggio non fosse stato ancora scelto per il cinema e Captain America: Il primo Vendicatore sarebbe arrivato soltanto tre anni più tardi. "Captain America era nel film. C'era anche Tony Stark, che è rimasto nella versione finale. L'inizio era ambientato al Polo Nord. Era una scena davvero interessante, ma anche piuttosto cupa."

In realtà un piccolo indizio era già emerso anni fa. Fra le scene eliminate de L'incredibile Hulk compare infatti una sequenza in cui Bruce Banner raggiunge il Circolo Polare Artico nel tentativo di trovare una cura alla propria condizione. Durante una trasformazione, il ghiaccio si frantuma e, per un istante, è possibile intravedere il corpo congelato di Steve Rogers insieme al suo iconico scudo.

Si tratta di uno degli easter egg più celebri del primo MCU, anche se non è mai stato chiarito se quella sequenza debba essere considerata parte della continuità ufficiale. In Captain America: Il primo Vendicatore, infatti, Steve viene ritrovato dalla S.H.I.E.L.D. in circostanze leggermente diverse.

Un film che anticipava il futuro della Marvel

Le parole di Leterrier confermano comunque un aspetto interessante: già nel 2008 i Marvel Studios stavano valutando collegamenti molto più ambiziosi tra i vari film. Alla fine soltanto Tony Stark, interpretato da Robert Downey Jr., rimase nel celebre cameo dopo i titoli di coda, diventato uno dei primi tasselli della costruzione degli Avengers. Captain America, invece, dovette aspettare il 2011 per debuttare ufficialmente sul grande schermo.

Edward Norton è L'incredibile Hulk

L'Incredibile Hulk resta ancora oggi l'unico film solista dedicato al personaggio all'interno del Marvel Cinematic Universe.

Da allora Bruce Banner è tornato in numerose produzioni interpretato da Mark Ruffalo, apparendo anche nel recente Spider-Man: Brand New Day, ma i diritti di distribuzione condivisi con Universal continuano a rendere complicata la realizzazione di un nuovo lungometraggio interamente dedicato al Gigante di Giada.

Le dichiarazioni di Leterrier, però, mostrano come il film del 2008 avrebbe potuto avere un ruolo ancora più importante nella nascita dell'intero universo Marvel.