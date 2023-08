L'incredibile Hulk, i piani per il sequel mancato: 'Sarebbe stato un grande film, c'era anche Red Hulk'

Il 18 giugno 2008 è arrivato nelle sale italiane L'incredibile Hulk, film distribuito da Universal Pictures e con Edward Norton nei panni del gigante dei fumetti Marvel. Nonostante nella scena post credits fosse presente Tony Stark (Robert Downey Jr.) per creare un collegamento in vista di The Avengers, i piani per il sequel sono stati accantonati e i Marvel Studios hanno deciso di rebootare il personaggio di Hulk, scegliendo Mark Ruffalo.

Il regista Louis Leterrier è tornato a parlare dei piani per il sequel in un'intervista ai microfoni di ComicBook.com. "C'era un intero seguito pianificato, sarebbe stato un grande film con Hulk rosso e Hulk grigio....Hulk è uno dei personaggi più complessi all'interno dell'universo Marvel. Il pubblico vuole vedere l'Hulk primordiale, quello rabbioso. Ma quando si passa dall'Hulk grigio all'Hulk intelligente si perde questo aspetto e si diventa a tratti ridicoli".

"Volevo che il mio film fosse anche divertente e lo è stato. Volevo prendermi il mio tempo con i vari personaggi e non introdurre tutto e subito" ha aggiunto il regista.

La trama de L'incredibile Hulk

Il film è stato un reboot del precedente Hulk di Ang Lee. Questa la trama: Per essere stato esposto a radiazioni gamma, le cellule di Bruce Banner si sono avvelenate, scatenando in lui una forza rabbiosa che non può essere controllata. Nascondendosi dai militari che vogliono catturarlo, sembra trovare una cura che potrebbe aiutarlo, ma quando sulla sua strada appare il Generale Thunderbolt Ross, Hulk ha un nuovo nemico contro cui lottare.

David Duchovny è stato il primo attore ad essere preso in considerazione per il ruolo di Bruce Banner. Edward Norton, non accreditato, ha contribuito alla sceneggiatura.