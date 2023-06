L'incredibile Hulk su Italia 1: trama e cast del film con Edward Norton

Stasera 5 giugno su Italia 1 va in onda L'incredibile Hulk: trama, cast e recensione del film con Edward Norton

Questa sera 5 giugno su Italia 1 andrà in onda L'incredibile Hulk. Il film, di produzione statunitense, è diretto da Louis Leterrie. La sceneggiatura è stata scritta da Zak Penn. la colonna sonora è opera di Craig Armstrong. Trama, cast, recensione, curiosità e trailer del lungometraggio.

Un primo piano di Edward Norton in una scena del film L'incredibile Hulk

L'incredibile Hulk:

Per essere stato esposto a radiazioni gamma, le cellule di Bruce Banner si sono avvelenate, scatenando in lui una forza rabbiosa che non può essere controllata. Nascondendosi dai militari che vogliono catturarlo, sembra trovare una cura che potrebbe aiutarlo, ma quando sulla sua strada appare il Generale Thunderbolt Ross, Hulk ha un nuovo nemico contro cui lottare.

Il supereroe verde del film L'incredibile Hulk

L'incredibile Hulk: Curiosità

L'incredibile Hulk è arrivato per la prima volta nelle sale italiane il 18 Giugno 2008, distribuito da Universal Pictures. Le riprese del film si sono svolte dal 18 Giugno 2007 al 26 Ottobre 2007 in Brasile, Canada e Stati Uniti d'America.

Il lungometraggio si basa sull'omonimo personaggio dei fumetti della Marvel Comics, è un reboot del precedente Hulk di Ang Lee e secondo film del Marvel Cinematic Universe.

Edward Norton, non accreditato, ha contribuito alla sceneggiatura.

David Duchovny è stato il primo attore ad essere preso in considerazione per il ruolo di Bruce Banner.

Edward Norton in una scena del film L'incredibile Hulk

L'incredibile Hulk: TRailer e critica

Il trailer del film è disponibile grazie alla clip caricata su Mediaset Infinity, qui invece trovate la nostra recensione de L'incredibile Hulk.

Critica: L'incredibile Hulk è stato accolto dalla critica nel seguente modo: sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes il film ha ottenuto un punteggio medio del 67% sul 100%, su Metacritic ha invece ottenuto un voto di 61 su 100 mentre su Imdb il pubblico lo ha votato con 6.6 su 10

Edward Norton si trasforma in Hulk in una scena del film L'incredibile Hulk

L'incredibile Hulk: Interpreti e personaggi