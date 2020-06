L'Incredibile Hulk: un fan scopre un nuovo easter egg legato a Captain America

Sembra che alcuni anni prima dell'arrivo di Captain America sul grande schermo un easter egg nel film del 2008 L'Incredibile Hulk anticipava il suo arrivo nell'universo cinematografico Marvel tre anni prima del suo debutto ufficiale sul grande schermo.

Tramite Reddit, un fan di Marvel ha evidenziato questo particolare easter egg, che farebbe notare una forte connessione tra L'incredibile Hulk con Edward Norton e Captain America: il primo vendicatore. Ne L'Incredibile Hulk si scopre che la formula del Super Soldato data a Emil Blonsky, interpretato da Tim Roth, è stata creata dal dott. Abraham Erskine, interpretato da Stanley Tucci nel primo film dedicato a Steve Rogers. Grazie a questo easter egg portato alla luce, si scopre che il dott. Reinstein sia in realtà il nome in codice di Erskine.

A quanto pare, nelle pagine dei fumetti Marvel Comics, il Dr. Reinstein era in realtà un alias un tempo usato da un certo Abraham Erskine, che è stato poi determinante sia nel reclutamento di Steve Rogers sia nella creazione della formula che lo trasformò in un supereroe in Captain America - Il primo vendicatore.

Un dettaglio scovato solo ora ma molto importante e che rende L'Incredibile Hulk un film da rivalutare, dopo la poca rilevanza avuta nel lontano 2008.