Con la lenta riapertura dei cinema americani, L'impero colpisce ancora celebra il ritorno in vetta al box office americano con un incasso totale stimato tra i 400 e i 500 mila dollari.

L'impero colpisce ancora schizza in vetta al box office USA a 40 anni dall'uscita e a 23 anni dalla riedizione digitale del 1997 con un incasso di 175 mila dollari raccolti in 483 location (drive in inclusi) nella sola giornata di venerdì.

Carrie Fisher, Billy Dee Williams e Harrison Ford in una scena de L'impero colpisce ancora

Deadline ha sottolineato come la riuscita del classico nelle sale americane gli abbia permesso di arrivare a un incasso lordo domestico di 290.271.000 dollari, incrementando incassi e alimentando il mito della saga di Star Wars. Per l'epica pellicola si stima un incasso totale del weekend compreso tra i 400 e i 500 mila dollari.

Diretto da Irvin Kershner sotto la supervisione del produttore esecutivo George Lucas, L'impero colpisce ancora non si pone in testa agli incassi del box office USA fin dai tempi della riedizione digitale uscita nel febbraio 1997. Al momento dell'uscita al cinema nel 1980, L'impero colpisce ancora conquistò la prima posizione al botteghino conservandola per otto settimane e incassò 547 milioni globali divenendo il primo incasso di quell'anno. Globalmente, tutti i film della saga di Star Wars hanno incassato 10,3 miliardi di dollari.

Nella classifica degli incassi, proprio dietro a Star Wars questo fine settimana spiccano i titoli Disney Black Panther e Inside Out con un incasso su tutto il weekend di tre giorni di $110.000 e $106.000, rispettivamente. Altri film che sono tornati in auge con la riapertura delle sale a giugno sono Jurassic Park, Zootopia e Ghostbusters.