Lilo & Stitch: quante scene post-credits ci sono nel nuovo remake in live-action Disney?

Dopo l'arrivo delle prime reazioni, che lo hanno definito uno dei migliori remake in live-action della Disney, Lilo & Stitch si prepara ad approdare nelle sale di tutto il mondo (Italia compresa) e ora sappiamo quante scene post-credits conterrà.

Il remake doveva essere inizialmente distribuito in streaming su Disney+, ma quando Bob Iger è tornato a ricoprire il ruolo di CEO della società, i piani sono cambiati e si è optato per distribuirlo nelle sale cinematografiche.

In base ai primi dati sul box office - che suggeriscono che il film dovrebbe debuttare durante il weekend del Memorial Day con un incasso compreso tra i 110 e i 130 milioni di dollari, più di quanto Biancaneve abbia incassato in patria durante la sua intera corsa - Iger sembra aver preso la decisione giusta. La pellicola uscirà in Italia il 21 maggio.

Lilo & Stitch ha una scena post-credits?

Lilo & Stitch: una nuova foto del film

Viste queste premesse, è normale che Disney cercherà di espandere quello di Lilo & Stitch in un vero e proprio franchise, provando a realizzare dei sequel in futuro. Tenete presente che anche il film d'animazione originale aveva avuto dei seguiti, anche se tutti prodotti per il piccolo schermo.

Lilo & Stitch

Ora, probabilmente vi starete chiedendo in che modo il remake getterà le basi per un potenziale seguito. Non vogliamo ancora fare spoiler, ma dovreste aspettare i titoli di coda per scoprire qualcosa di più.

Esatto, Lilo & Stitch ha una scena a metà dei titoli di coda, secondo quanto riportato di recente. In base a quanto è emerso, varrà la pena aspettare anche questa scena. Le recensioni complete del film non sono ancora uscite, ma le prime reazioni sui social media sono state entusiastiche. Molti critici lo hanno definito il miglior remake live-action della Disney fino ad oggi.