Lilo & Stitch: gli adorabili secchielli per i popcorn realizzati per il film

Lilo & Stitch tornerà sugli schermi cinematografici con una nuova versione della storia della bambina che stringe amicizia con un alieno creato per distruggere e, online, sono stati svelati i secchielli per i popcorn che i fan potranno acquistare.

Disney sta sperando di ottenere con il film dei buoni risultati per quanto riguarda gli incassi dopo la delusione subita con la versione di Biancaneve con star Rachel Zegler.

Il merchandise

Negli ultimi giorni lo studio ha dato via a delle simpatiche campagne di marketing negli Stati Uniti dove gli spettatori che sono andati nei cinema si sono ritrovati alle prese con Stitch che usciva a sorpresa da secchielli di popcorn, guidava una macchina rosa per i corridoi, scannerizzava i biglietti o creava caos con le bibite.

I secchielli di popcorn creati per Lilo & Stitch ricreano proprio l'esperimento 626, mostrano Stitch che esce dal contenitore o rispecchiano l'atmosfera hawaiana con elementi ispirati alla cultura locale.

Ecco le immagini:

I dettagli del nuovo film

La sceneggiatura della versione in arrivo a maggio è stata scritta da Chris Kekaniokalani Bright.

Al centro della storia, come accaduto con l'originale Lilo & Stitch, ci sono la bambina Lilo e un alieno, geneticamente progettato con l'unico scopo di distruggere qualsiasi cosa.

Quando l'esperimento 626 fugge, e si ritrova sulla Terra, decide di assumere l'aspetto di un cane, venendo adottato da Lilo che decide, insieme alla sorella, di adottare un cucciolo per provare a superare la solitudine. Le due ragazze sono infatti rimaste orfane e devono fare i conti con numerosi problemi pur di restare insieme. Stitch, nome scelto da Lilo, scopre quindi cosa voglia dire avere una famiglia e avere qualcuno a cui voler bene.

Chris Sanders, co-creatore del film originale, ritorna a dare voce all'esperimento 626. Nel cast ci sono poi Maia Kealoha (Lilo), Sydney Agudong (Nani), Kaipo Dudoit (David), Courtney B. Vance (Cobra Bubbles), Billy Magnussen (Agent Pleakley), Zach Galifianakis nella parte del Dr. Jumba, e Tia Carrere che sarà Mrs. Kekoa.