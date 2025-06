Lilo & Stitch in vetta al box office italiano per la terza settimana in attesa del ciclone Dragon Trainer

Lilo & Stitch vola a oltre 18 milioni di euro segnando l'ennesimo successo di un film per famiglie Disney, ma l'anteprima dell'8 giugno di Dragon Trainer lancia segnali positivi, mentre il botteghino gode dell'iniziativa in corso di Cinema in Festa.

Il traino di Lilo & Stich è una boccata d'aria per il botteghino italiano. Alla terza settimana di programmazione il reboot live action Disney che racconta le avventure vissute da una solitaria bambina hawaiana che stringe amicizia con un buffo alieno continua a macinare incassi aggiungendo altri 1,4 milioni di euro a un bottino che supera ormai i 18 milioni.

Una scena di Dragon Trainer

La seconda posizione vede sbucare Dragon Trainer, la cui uscita è prevista per il 13 giugno, ma il film live-action, fedele reboot della versione animata diretta, per altro, dallo stesso regista, Dean DeBlois, gode dell'anteprima unica dell'8 giugno che frutta a DreamWorks oltre 485.000 euro incassati in 379 sale. L'anteprima coincide, inoltre, col debutto di Cinema in Festa 2025, che permetterà al pubblico di vedere i film dall'8 al 12 giugno nei cinema italiani al prezzo scontato di 3,50 euro.

Il flop di Karate Kid: Legends

I numeri internazionali non lasciavano ben sperare, ma dobbiamo parlare di flop sonoro nel caso del debutto di Karate Kid: Legends. Il nuovo capitolo del popolare franchise di arti marziali, il primo in quindici anni, non è riuscito a solleticare l'interesse dei fan dell'originale. Gli incassi si fermano a poco più di 409.000 euro raccolti in 379 sale. La longeva serie di arti marziali ha ricevuto un'impennata grazie allo streaming con Cobra Kai, un sequel spin-off che si è concluso dopo sei stagioni, ma il successo dello show Netflix non sembra aver contagiato quest'ultima pellicola.

Tom Cruise nei panni dell'Agente Ethan Hunt circondato dal suo team

Ultimo capitolo del franchise (forse), Mission: Impossible - The Final Reckoning scende in quarta posizione con altri 341.000 euro d'incasso che portano la pellicola capitanata da Tom Cruise a 3,7 milioni di euro complessivi. A livello globale, l'avventura action ad altissimo tasso di adrenalina ha superato i 450 milioni. Meritati? Scopriamo leggendo la nostra recensione di Mission: Impossible - The Final Reckoning.

Magri anche gli incassi del nuovo film di Wes Anderson, La Trama Fenicia. Nonostante il cast all star, capitanato da Benicio del Toro, scarso l'interesse nei confronti del cinema d'autore del cineasta texano. Altri 153 mila euro portano l'ultimo film a 741.000 euro raccolti in due settimane.