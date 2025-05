Cinema in Festa 2025: dall'8 al 12 giugno si torna al cinema a 3,50 euro

Dopo un weekend da record al botteghino italiano un'altra notizia che farà la gioia dei cinefili nostrani. Dall'8 al 12 giugno torna Cinema in Festa, l'iniziativa di ANEC e ANICA, con il supporto del MiC e in collaborazione con il David di Donatello - Accademia del Cinema Italiano, che permette al pubblico di vedere i film al cinema al prezzo speciale di 3,50 euro.

Nata nel 2022 e giunta alla sesta edizione, l'iniziativa che proseguirà fino al 2026 prevede che ogni anno, nei mesi di giugno e settembre, per 5 giorni, dalla domenica al giovedì, il biglietto avrà un prezzo ridotto di soli 3,50 euro per tutti i film e in tutta Italia. La nuova edizione partirà domenica 8 giugno con oltre 900 sale cinematografiche aderenti e si concluderà giovedì 12 giugno con le nuove uscite della settimana.

Ispirato alla "Fête Du Cinéma" francese, il progetto è nato dalla collaborazione tra distributori e cinema per garantire agli spettatori italiani una stagione cinematografica lunga dodici mesi.

Lilo & Stich, campione di incassi del weekend

Come rivitalizzare il botteghino

Dopo qualche settimana di stanca, si respira aria di ottimismo grazie agli incassi record ottenuti dalle nuove uscite, Lilo & Stitch, Mission: Impossible - The Final Reckoning e Fuori di Mario Martone, che hanno rivitalizzato il box office italiano con un incasso di oltre 10 milioni di euro e oltre 1 milione di presenze, + 340% rispetto allo scorso weekend, segnando il terzo miglior weekend del 2025.

"In Italia, in estate, grazie alla campagna Cinema Revolution e al contributo ministeriale 'a consumo', che consentirà agli spettatori di vedere cinema italiano ed europeo per tutta l'estate al costo di soli 3,50 euro (integrati da 3 euro rimborsati dal MiC), si parlerà di cinema e si andrà a cinema in un parco sale all'altezza, pronto, moderno e ricettivo e con un'offerta forte e variegata composta da blockbuster americani e importanti titoli italiani ed europei in programmazione" ha commentato Luigi Lonigro, presidente Unione Editori e Distributori Cinematografici ANICA.