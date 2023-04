Lilo & Stich, recast per David nel live-action: ecco perché, e chi lo interpreterà adesso

Continua lo sviluppo del live-action di Lilo & Stitch, e mentre nelle ultime settimane sono stati resi noti alcuni degli attori protagonisti, pare che ci sia già stato un recast. Stiamo parlando di David, il fidanzato di Nani, che non avrà più il volto di Kahiau Machado, ma quello di Kaipot Dudoit.

A rivelarlo è THR, che in un pezzo dedicato al live-action di Lilo & Stitch e al possibile ritorno di Dean DeBlois (anche sceneggiatore e co-regista del film animato) come interprete dell'alieno titolare, ha anche reso noto che Disney avrebbe deciso di optare per un altro attore al posto di Machado per via di alcune dichiarazioni razziste scoperte durante i controlli di routine sui social media.

"A seguito dei controlli di routine e della consueta verifica delle credenziali da parte di Disney, sono emersi dei post di Machado in cui erano presenti un linguaggio offensivo e insulti razzisti" si legge nell'articolo.

THR riporta inoltre che il casting di Machado non era ancora stato ufficialmente confermato dalla compagnia.

Frozen, il regista di Lilo & Stitch: "La storia tra due sorelle? L'avevamo realizzata un decennio prima"

Cosa sappiamo sul live-action di Lilo & Stitch

Da quanto appreso finora, il progetto, affidato a Dean Fleischer Camp si baserà su una sceneggiatura di Mike Van Waes e sarà prodotto da Dan Lin e Jonathan Eirich, già produttori del live-action di Aladdin.

Tra gli attori già ingaggiati per il film troviamo Maia Kealoha (Lilo) e Sydney Elizebeth Agudong (Nani), Zach Galifianakis nei panni di Jumba, Billy Magnussen in quelli di Pleakley, e Courtney B. Vance sarà Cobra Bubbles.

Al momento, non è stata ancora resa nota una possibile data d'uscita per Lilo & Stitch.