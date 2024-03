Lilo & Stitch, Billy Magnussen:'Un progetto del genere bisogna affrontarlo con amore'

Lilo & Stitch è pronto a tornare sul grande schermo in una versione live action del Classico Disney animato del 2002. Nel cast è presente anche Billy Magnussen nel ruolo di Pleakley, l'alieno nevrotico e nervoso inviato sulla Terra per aiutare a catturare Stitch dopo la sua fuga.

Lilo & Stitch una scena del film

Intervistato da GamesRadar per parlare del suo ruolo nel remake di Road House di Doug Liman, in cui interpreta il perfido Ben Brandt, Magnussen ha parlato anche del suo impegno di lavoro nel film Disney e del paragone con l'originale:"Non penso si possano confrontare opere d'arte tra loro. Ho adorato lavorare con tutti in questo film. Rideback è stata la casa di produzione che ha realizzato questo film, e ho fatto Aladdin con loro. Ancora una volta è una storia di connessione, e una bambina che cerca un amico e tutto ciò che puoi fare è avvicinarti ad un progetto del genere con amore. Sono così grato e onorato di far parte di quel progetto".

La storia di Lilo e Stitch

Il film originale racconta la storia di una bambina di nome Lilo che vive alle Hawaii con sua sorella Nani. Lilo s'imbatte nel selvaggio ma adorabile extraterrestre Stitch dopo che la sua navicella spaziale si schianta nelle vicinanze. Insieme la coppia scoprirà il significato di famiglia.

Nel remake live action, oltre a Billy Magnussen, ci saranno anche Zach Galifianakis nel ruolo di Jumba, Courtney B. Vance nel ruolo di Cobra Bubbles, Tia Carrere nel ruolo di Mrs, Kekoa, Sydney Agudong nel ruolo di Nani, Kaipo Dudoit nel ruolo di David e Maia Kealoha nel ruolo di Lilo. Chris Sanders, co-autore del film originale, tornerà a doppiare Stitch.