Lilo & Stitch: le foto del remake live-action rivelano il design di Stitch

Mentre le riprese del remake live-action di Lilo & Stitch della Disney proseguono, sono state diffuse online alcune nuove foto dal set, che ci permettono di dare un primo sguardo al look dei protagonisti del film.

Le foto e i video ritraggono Maia Kealoha nei panni di Lilo e il suo amico alieno Stitch, che sarà presumibilmente una creazione completamente in CGI. Non sappiamo quali metodi verranno utilizzati per dare vita a Stitch nel film, ma è possibile che questa "controfigura" sia in realtà un animatronic e non solo un oggetto di scena per dare agli attori qualcosa con cui lavorare. In ogni caso, il design del personaggio di Stitch sembra praticamente identico alla sua controparte animata.

Di seguito potete guardare le foto dal set di Lilo & Stitch:

First set photo of Maia Kealoha (Lilo) and Stitch in Disney's live-action 'LILO & STITCH' film.



(via paulinapullara | TikTok) pic.twitter.com/HszRPkp8KJ — Cosmic Marvel (@cosmic_marvel) February 17, 2024

Frozen, il regista di Lilo & Stitch: "La storia tra due sorelle? L'avevamo realizzata un decennio prima"

First set photo of Stitch in the live-action 'LILO & STITCH' remake.



(Source: PaulinaPullara/TikTok) pic.twitter.com/fVhAdPketR — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) February 17, 2024

First look of the live-action 'LILO & STITCH' remake!!!!!



(Source: PaulinaPullara/TikTok pic.twitter.com/u7b1BdSpCT — #ActuallyAutistic #ActuallyTrans Asher G ????️‍⚧️ (@Asher_Gaudreau) February 17, 2024

First set photo of Maia Kealoha (Lilo) and Stitch in Disney's live-action 'LILO & STITCH' film.



(via: paulinapullara | TikTok) pic.twitter.com/pYkXQvUde2 — ScreenTalk (@ScreenTalk) February 17, 2024

La versione live-action

Il film d'animazione originale era incentrato su una giovane ragazza hawaiana di nome Lilo Pelekai che stringe un legame con un alieno blu chiamato Esperimento 626, progettato per essere una forza di distruzione. Non è stato considerato uno dei maggiori successi della Casa del Topo dal punto di vista del botteghino, ma rimane una titolo della Disney molto popolare, avendo generato tre sequel direct-to-video e una serie televisiva del 2003.

Una prima sinossi recita: "Lilo e Stitch racconta la storia del legame che si forma tra una ragazza umana solitaria di nome Lilo e un alieno simile a un cane di nome Stitch, progettato per essere una forza di distruzione. L'inseguimento degli alieni, gli assistenti sociali e l'idea del legame familiare fanno parte del processo".

Nel cast anche Zach Galifianakis, Sydney Agudong, Billy Magnussen, Courtney B. Vance e i doppiatori del film d'animazione originale Tia Carrere, Amy Hill e Jason Scott Lee. Chris Sanders doppierà ancora una volta Stitch. La regia è di Dean Fleischer Camp e la sceneggiatura è stata scritta da Chris Kekaniokalani Bright, mentre la produzione è stata affidata a Dan Lin e Jonathan Eirich con la loro Rideback production.