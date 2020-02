Lilo & Stitch, il film live-action approderà su Disney+?

Il chiacchierato film live-action di Lilo & Stitch potrebbe debuttare su Disney+ invece che sul grande schermo, e l'inizio delle riprese sarebbe programmato per questo autunno.

È DisInsider a darla come notizia in esclusiva: il remake di Lilo & Stitch - ibrido tra live-action e CGI, per essere precisi - dovrebbe essere prodotto e distribuito dalla piattaforma streaming Disney+, similmente a quanto è accaduto per Lilli e Il Vagabondo con Tessa Thompson e Justin Theroux.

La pellicola sarebbe stata etichettata come un originale Disney+, e dovrebbe ricevere un budget di 60 milioni di dollari.

La storia, come vorrebbe la breve sinossi diffusa online, è quella del "legame formatosi tra una solitaria ragazza umana di nome Lilo e un alieno simile a un cane di nome Stitch, programmato per essere una vera forza distruttiva". La sceneggiatura sarà di Mike Van Waes (Hammerspace, The Crooked Man), mentre la ricerca di un regista è attualmente in corso.

Tra i produttori figurano Dan Lin e Jonathan Eiric, tra i supervisori di produzione Zoe Kent e Louie Provost.

Intanto, si vocifera che la voce di Stitch potrebbe essere quella di Chris Sanders, doppiatore del personaggio anche nel film originale del 2002 e nella serie animata.

Attendiamo ancora conferme ufficiali, ma se così fosse, si cementerebbe ulteriormente il ruolo di comprimario del servizio streaming Disney, che solo ieri ha annunciato anche le date di debutto di due serie Marvel e della seconda stagione di The Mandalorian.