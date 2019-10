Lilly e il vagabondo: il trailer del film live action per Disney+

Walt Disney Pictures ha svelato il nuovo trailer di Lilly e il vagabondo, remake live action del classico d'animazione destinato alla piattaforma streaming Disney+.

Il trailer di Lilli e il vagabondo, in originale, contiene le voci di Tessa Thompson e Justin Theroux. Al centro del film troviamo un cocker spaniel americano di nome Lilly che vive con una famiglia altoborghese, ma la sua esistenza viene sconvolta quando in famiglia arriva un neonato. Lilly incontra così un bastardino noto come il Vagabondo per la strada e i due si imbarcano in un'avventura che culminerà in una relazione sentimentale canina.

Nel cast del live action/CG troviamo Tessa Thompson voce di Lilly, Justin Theroux nel ruolo del Vagabondo, Thomas Mann è Jim Dear, Kiersey Clemons è Darling, la moglie Jim, Ashley Jensen doppia Jackie lo Scottish Terrier, Benedict Wong è la voce di Bull, un bulldog inglese, Sam Elliott è la voce di Trusty, Janelle Monae dà voce alla pechinese Peg, Yvette Nicole Brown è Zia Sarah, Adrian Martinez è Elliot e Arturo Castro è Marco.

Lilly e il vagabondo sarà disponibile su Disney+ il giorno del debutto della piattaforma streaming previsto per il 12 novembre. Qui trovate tutti i titoli che saranno disponibili su Disney+ al debutto.