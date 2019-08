Lilli e il Vagabondo: lieto fine nella vita reale per Monte, il protagonista del film!

Lilli e il Vagabondo tornerà nei cinema e nella vita reale la storia ha già un lieto fine: Monte, il protagonista di questa nuova versione, stava infatti per essere ucciso quando è stato adottato.

Il simpatico cagnolino, che ha due anni, stava per essere soppresso mentre si trovava in un canile quando è stato salvato dall'organizzazione HALO Animal Rescue di Philadelphia.

Mark Forbes, addestratore che ha collaborato alla realizzazione di Lilli e il Vagabondo, stava cercando un esemplare adatto alla parte del Vagabondo ed è rimasto conquistato da Monte, rendendolo una star del cinema.

Il cane è quindi stato adottato da Forbes che ha promesso ai responsabili di HALO di farlo diventare un "cane di famiglia" al termine delle riprese, non obbligandolo quindi a un futuro davanti alle telecamere.

Monte vive ora felice con la famiglia dell'addestratore, in compagnia anche di un neonato e da un procione.

Nel film Lady and the Tramp i protagonisti avranno le voci di Tessa Thompson e Justin Theroux e nella storia appariranno poi Trusty, doppiato da Sam Elliott, Peg che sarà interpretata da Janelle Monae, il scottish terrier Jock con la voce di Ashley Jensen e Bull, ruolo affidato a Benedict Wong. Il cast sarà completato da Thomas Mann, il proprietario di Lilli, Yvette Nicole Brown che sarà la zia Sara e e Kiersey Clemons nella parte di Darling, la proprietaria della cagnolina protagonista.

La regia del film, realizzato con un mix di riprese live action ed effetti speciali, sarà curata da Charlie Bean.

Al centro della storia ci sarà ancora la cocker spaniel Lilli la cui vita confortevole sembra sfuggirle dopo che i suoi proprietari diventano genitori, ritrovandosi da sola per le strade della città e stringendo amicizia con il Vagabondo, con cui nasce un profondo legame.

Il nuovo adattamento di Lilli e il Vagabondo è stato scritto da Andrew Bujalski e tra i produttori ci sarà Brigham Taylor.