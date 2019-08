Lilli e il Vagabondo: il trailer del film in arrivo su Disney+

Lilli e il Vagabondo nella nuova versione realizzata per Disney+ ha ora un trailer ufficiale.

Nel video si vede l'arrivo di Lilli quando era solo una cucciola, perdendo poi l'attenzione dei suoi padroni dopo la nascita del loro primo figlio. L'incontro con il Vagabondo porterà la cagnolina a vivere una grandiosa avventura, come dimostrano le prime sequenze in cui appaiono anche gli altri amici a quattro zampe dei due protagonisti.

I due protagonisti hanno le voci di Tessa Thompson e Justin Theroux e l'attrice e cantante ha interpretato per il progetto due canzoni originali e una versione nuova di The Siamese Cat Song, brano spesso criticato per la sua rappresentazione della cultura asiatica. I due gatti saranno ora di una razza diversa, situazione che porterà quindi alla modifica del testo.

Nel film Lady and the Tramp appariranno poi Trusty, doppiato da Sam Elliott, Peg che sarà interpretata da Janelle Monae, il scottish terrier Jock con la voce di Ashley Jensen e Bull, ruolo affidato a Benedict Wong. Il cast sarà completato da Thomas Mann, il proprietario di Lilli, Yvette Nicole Brown che sarà la zia Sara e e Kiersey Clemons nella parte di Darling, la proprietaria della cagnolina protagonista.

La regia del film, realizzato con un mix di riprese live action ed effetti speciali, sarà curata da Charlie Bean.

Al centro della trama ci sarà ancora la cocker spaniel Lilli la cui vita confortevole sembra sfuggirle dopo che i suoi proprietari diventano genitori, ritrovandosi da sola per le strade della città e stringendo amicizia con il Vagabondo, con cui nasce un profondo legame.

Il nuovo adattamento della storia è stato scritto da Andrew Bujalski e tra i produttori ci sarà Brigham Taylor.