Lightyear – La vera storia di Buzz: un personaggio queer e un bacio gay nelle prime immagini

Le prime immagini di c, mostrate in anteprima nel corso del panel Disney al CinemaCon di Las Vegas, hanno anticipato la presenza di un personaggio queer e di un emozionante bacio gay nel film Pixar.

Lightyear: un'immagine del film

Un intertitolo all'inizio del firmato ci rivela che nel 1995 il piccolo Andy ha ricevuto un Buzz giocattolo: "Proveniva dal suo film preferito. Questo è quel film".

Ma nei primi materiali mostrati al CinemaCon, è stato un nuovo personaggio lesbico di nome Alisha Hawthorne (Uzo Aduba) a rubare la scena.

Come rivela UsaToday, iIl film inizia con Buzz e la collega ranger spaziale Alisha che atterrano su uno strano pianeta, dove affrontano alieni alati e una creatura simile a un polpo. Ma un atterraggio di fortuna e una nave danneggiata fanno deragliare la loro missione, costringendo Buzz a trovare un nuovo modo per riportare il loro equipaggio sano e salvo a casa sulla Terra.

Il tempo passa e presto Alisha si fidanza con una donna dell'equipaggio scientifico della missione.

"È divertente, non l'avrei incontrata se non fossimo rimasti bloccati", dice Alisha a Buzz mentre mostra il suo anello di fidanzamento.

Un montaggio emotivo mostra scorci di Alisha e della sua partner che mettono su famiglia, a un certo punto si salutano con un bacio sulle labbra.

Il bacio in questione ha fatto notizia quando, il mese scorso, gli animatori della Pixar si sono espressi contro la Disney in una lettera aperta pubblicata da Variety, affermando che i dirigenti aziendali avevano chiesto tagli "di quasi ogni momento di affetto apertamente gay". Dopo le proteste il bacio gay è stato re-inserito in Lightyear.

Secondo SlashFilm, il produttore di Lightyear - La vera storia di Buzz Galyn Susman ha confermato che il bacio di Alisha è stato inizialmente tagliato dal film. Ma è stato successivamente ripristinato alla luce della controversia "Don't Say Gay", quando è stato rivelato che Disney aveva donato circa 200.000 dollari ai politici repubblicani che hanno sostenuto il disegno di legge che vieta le discussioni sull'orientamento sessuale nelle aule delle scuole elementari.

Alisha non è il primo personaggio queer in un film Disney/Pixar, anche se è sicuramente la più significativa. Negli ultimi anni, Disney è stata criticata per i suoi deboli tentativi di rappresentazione LGBTQ+: una poliziotta lesbica in Onward della Pixar che menziona brevemente sua moglie e una coppia lesbica che passeggia insieme in Alla ricerca di Dory.

"Essere in grado di reinserire il bacio gay è stato importante per noi", ha detto Susman ai giornalisti durante un panel su Lightyear all'inizio di questo mese. "È un momento toccante e siamo davvero entusiasti di ciò".