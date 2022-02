Lightyear, Chris Evans risponde a Taika Waititi: "Per me sei sempre la star di ogni film"

Il trailer di Lightyear ha dato il via a un'esilarante interazione via Twitter tra Chris Evans e Taika Waititi.

Il regista fa parte del cast di doppiatori dell'atteso lungometraggio animato e ha scritto online: "Sono la star di questo film, ma ho fatto il superiore e ho detto che il trailer avrebbe dovuto essere maggiormente sui personaggi secondari come quello di Chris Evans, Buzz".

Chris Evans non ha esitato quindi a rispondere al commento di Taika Waititi su Lightyear - La vera storia di Buzz dichiarando: "Ai miei occhi sei il protagonista di ogni film, a prescindere che tu ne faccia parte oppure no".

La nuova avventura d'azione originale Disney e Pixar Lightyear - La vera storia di Buzz racconta le origini di Buzz Lightyear, l'eroe che ha ispirato il giocattolo di Toy Story. Il film, che arriverà nell'estate del 2022, segue il leggendario Space Ranger in un'avventura intergalattica. "Il mondo di Buzz mi ha sempre entusiasmato" ha affermato il regista Angus MacLane. "In Toy Story, sembrava esserci un'incredibile storia, che viene solo accennata, sul suo essere uno Space Ranger e ho sempre voluto esplorare ulteriormente questo mondo. Quindi il mio punto di partenza per Lightyear - La vera storia di Buzz è stato: 'Qual è stato il film visto da Andy che gli ha fatto desiderare il giocattolo di Buzz Lightyear?'. Volevo vedere quel film. E ora ho la fortuna di poterlo realizzare."

Nella versione originale del film, insieme al già annunciato Chris Evans che presta la propria voce a Buzz, Keke Palmer, Dale Soules e Taika Waititi interpretano un gruppo di ambiziose reclute. Peter Sohn presta la propria voce al robot di compagnia di Buzz, Sox. Il cast di voci include inoltre Uzo Aduba, James Brolin, Mary McDonald-Lewis, Efren Ramirez e Isiah Whitlock Jr.