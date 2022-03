Lightyear: dopo le proteste è stato re-inserito un bacio gay nel film

Lightyear, il nuovo film Pixar ideato come prequel della storia di Buzz, sembra conterrà un bacio tra una coppia omosessuale.

La scena, a quanto pare, era stata eliminata dai vertici della Disney, come rivelato da un comunicato scritto dai dipendenti LGBTQ della Pixar Animation Studios diffuso il 9 marzo.

Secondo quanto emerso online durante la protesta legata alla mancata risposta tempistiva al decreto "Don't Say Gay" al centro delle polemiche in Florida, i manager della Disney avrebbero "censurato" un gesto affettuoso tra persone gay presente in uno dei prossimi film dello studio.

Chris Evans dà voce a Buzz Lightyear nel nuovo film Pixar. Nella trama di Lightyear - La vera storia di Buzz è anche coinvolta anche Hawthorne, un personaggio femminile con la voce di Uzo Aduba, e ha una relazione stabile con un'altra donna. Lo studio non avrebbe avuto nessun problema con la relazione, ma un bacio tra i due personaggi sarebbe stato tagliato dal montaggio finale. Dopo le proteste dei dipendenti della Disney - Pixar, secondo quanto dichiarato da Variety, è stato inserito nuovamente quel momento.

Nei precedenti lungometraggi Pixar c'era stato spazio per alcuni accenni a relazioni omosessuali in Onward, quando una poliziotta nomina la sua fidanzata, in Toy Story 4 in cui vengono mostrate all'asilo insieme ad altri genitori, e in Finding Dory in cui sembra esserci una coppia lesbica. Nel 2020 è poi stato distribuito il corto Out, con al centro un giovane che fa fatica a fare coming out con i genitori.

Secondo alcune indiscrezioni, alcuni tentativi di inserire dei riferimenti alla comunità omosessuale in film come Soul e Inside Out erano stati bloccati dai vertici dello studio. Lo stesso sarebbe accaduto con delle coppie presenti nello sfondo di altri progetti, anche se in Soul questa dichiarazione sembra essere stata smentita.