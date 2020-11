Let Them All Talk: Meryl Streep nel trailer del film di Steven Soderbergh

Nel trailer e poster di Let Them All Talk, in arrivo su HBO Max il 10 dicembre ritroviamo Meryl Streep ancora una volta diretta da Steven Soderbergh.

HBO Max ha diffuso trailer e poster di Let Them All Talk, nuovo film di Steven Soderbergh interpretato dal premio Oscar Meryl Streep.

Al centro di Let Them All Talk c'è un'acclamata scrittrice (Meryl Streep) che decide di fare una crociera insieme alle due migliori amiche, Candice Bergen e Dianne Wiest, per divertirsi e rimarginare delle vecchie ferite. Suo nipote (Lucas Hedges) si ritrova coinvolto nel progetto del gruppo di donne e inizia una storia d'amore con una giovane (Gemma Chan), che lavora come agente in campo letterario.

Il film è stato girato da Steven Soderbergh a bordo della Queen Mary 2 lo scorso anno, il regista ha utilizzato le nuove telecamere RED Komodo Dragon, descritte "il nuovo top standard per le camere digitali.". Nel team produttivo figurano anche Gregory Jacobs, Ken Meyer e Joseph Malloch.

Let Them All Talk approderà su HBO Max il 10 dicembre.

Soderbergh e la Streep hanno già collaborato in occasione dell'ironico The Laundromat.