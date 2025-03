L'estate nei tuoi occhi: la serie si concluderà con la terza stagione

Cattive notizie per i fan di L'estate nei tuoi occhi: Prime Video ha confermato che la prossima terza stagione della serie YA di successo sarà l'ultima. La stagione finale, composta da 11 episodi, debutterà a luglio. In calce, è possibile dare un'occhiata al teaser con la protagonista Lola Tung.

La notizia, tuttavia, non sorprende. L'estate nei tuoi occhi è tratto dalla trilogia di libri best-seller di Jenny Han, e ogni stagione è basata su uno dei romanzi: L'estate nei tuoi occhi (2009), Non è estate senza te (2010) e We'll Always Have Summer (2011).

L'incredibile successo di L'estate nei tuoi occhi

La serie è un dramma multigenerazionale che esplora il triangolo amoroso tra Belly (interpretata da Lola Tung) e due fratelli, Conrad (Christopher Briney) e Jeremiah (Gavin Casalegno). Si concentra anche sulle dinamiche familiari tra madri e figli e sul legame profondo di una forte amicizia femminile. Una storia di formazione che racconta del primo amore, del primo colpo di fulmine e della magia di un'estate indimenticabile.

Summer is just a season away. The Summer I Turned Pretty Season 3 premieres this July. pic.twitter.com/dAqeNrLL5y — Prime Video (@PrimeVideo) March 7, 2025

La serie ha ottenuto un successo straordinario su Prime Video. La prima stagione, debuttata nell'estate del 2022, è diventata il programma più visto della piattaforma durante il primo fine settimana. La seconda stagione, rilasciata nell'estate del 2023, ha superato le aspettative, raddoppiando il numero di spettatori della prima stagione già a tre giorni dal lancio.

In attesa della terza stagione, ecco la sinossi della seconda stagione: "Un tempo, Belly contava i giorni che la separavano dal ritorno a Cousins Beach, ma con Conrad e Jeremiah che continuano a litigare per il suo cuore e con il ritorno del cancro di Susannah, non è più sicura che l'estate sarà la stessa. Quando un visitatore inaspettato minaccia il futuro della casa di Susannah, Belly dovrà riunire il gruppo e decidere una volta per tutte dove andrà il suo cuore".

L'estate nei tuoi occhi 2: un'immagine della serie

Jenny Han e Sarah Kucserka sono showrunner e produttori esecutivi insieme a Karen Rosenfelt, Paul Lee, Hope Hartman e Mads Hansen per wiip. La serie è una coproduzione tra Amazon Studios e wiip.