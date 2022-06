L'estate nei tuoi occhi, Jenny Han: "Ho imparato molto grazie a Tutte le volte che ho scritto ti amo"

Quando Tutte le volte che ho scritto ti amo è uscito su Netflix nel 2018, molti credevano che l'adattamento del libro di Jenny Han avesse lanciato una nuova era di commedie romantiche e l'autrice ha deciso di realizzare L'estate nei tuoi occhi dopo che la sua prima trilogia si è conclusa: si tratta di una storia d'amore multigenerazionale che ha come tema centrale un triangolo amoroso tra una ragazza e due fratelli.

The Summer I Turned Pretty: Lola Tung in una scena

La nuova serie è appena uscita su Prime Video e la Han ha deciso di parlare di ciò che sta imparando sul mondo del cinema , dopo aver lavorato come produttrice esecutiva in Tutte le volte che ho scritto ti amo e nei due capitoli successivi: "Direi che ho imparato tanto perché prima di allora non ero mai stata sul set di un film. Penso di aver imparato quanto la produzione cinematografica sia un lavoro di squadra e che dovresti circondarti di persone che sono brave nel loro lavoro, che sanno cose che tu ignori."

Grazie al suo coinvolgimento nella realizzazione della trilogia di Netflix con Lana Condor e Noah Centineo, l'autrice ha ricevuto un'istruzione pratica su ciò che effettivamente arricchisce un progetto: "Adoro il fatto che lo show che abbiamo realizzato sia esattamente ciò che volevo creare e che tutto, dalla scelta della musica al montaggio, è stato influenzato da me in quanto showrunner."

The Summer I Turned Pretty: Lola Tung in una foto di scena

"Durante la prima fase devi semplicemente occuparti del copione, poi c'è un'altra fase in cui devi trovare le persone giuste per aiutarti a raccontare la storia. E poi la fase successiva è vedere il tuo progetto prendere vita ed essere lì durante la fase di produzione. Infine, anche la fase di post è molto interessante, si scoprono un sacco di sfaccettature della storia che potresti non aver mai notato prima", ha concluso Jenny Han.