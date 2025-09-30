Jennifer Lawrence fan de L'estate nei tuoi occhi: "Sono team Jeremiah, Conrad è tossico"

L'attrice premio Oscar ha confessato di essere una grande amante della serie teen e ha espresso la propria preferenza per uno dei protagonisti.

Oltre ad essere una delle attrici più conosciute e premiate di Hollywood, Jennifer Lawrence è anche una grande amante della cultura pop e tra le ultime sue passioni c'è la serie L'estate nei tuoi occhi.

Nel corso del tour promozionale di Die My Love, Jennifer Lawrence ha conversato con la co-star Robert Pattinson, e ha espresso la propria opinione sul triangolo amoroso della serie disponibile su Amazon Prime Video.

Jennifer Lawrence preferisce Jeremiah a Conrad in L'estate nei tuoi occhi

La serie tv di Prime Video è incentrata sulla storia di Belly (Lola Tung), coinvolta in un triangolo d'amore con Jeremiah (Gavin Casalegno) e Conrad (Christopher Briney).

Lola Tung in una scena di L'estate nei tuoi occhi

"I miei amici mi hanno ordinato di non rivelarlo, ma io sono team Jeremiah. Lo sono" ha confessato Lawrence "Penso che Conrad sia tossico. A [Belly] piaceva, poi no. L'ha lasciata in sospeso. Il fatto che abbia confessato il suo amore per lei la notte prima del suo matrimonio è malato. Io sono team Jeremiah. Massacratemi pure!".

Il successo della serie L'estate nei tuoi occhi

La serie disponibile su Amazon Prime Video, L'estate nei tuoi occhi, conclusasi quest'anno, è basata sulla popolare serie di libri di Jenny Han, e ruota intorno alla giovane protagonista Belly, divisa per l'amore nei confronti di due fratelli, Jeremiah e Conrad.

Nonostante lo zoccolo duro dei fan si sia schierato dalla parte di Conrad, Jennifer Lawrence avrebbe preferito che la storia si concludesse con Belly e Jeremiah insieme. Mesi dopo la fine del fidanzamento tra Jeremiah e Belly, la protagonista ha scelto Conrad.

Dopo la conclusione della serie, il franchise di L'estate nei tuoi occhi avrà una chiusura definitiva con un film, scritto da Jenny Han, autrice dei libri, insieme a Sarah Kucserka, nel quale tornerà il cast principale composto da Lola Tung nel ruolo di Belly, Gavin Casalegno e Christopher Briney.