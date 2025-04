L'estate nei tuoi occhi 3: il teaser trailer dell'ultima stagione sulle note delle canzoni di Taylor Swift

Prime Video ha condiviso online il teaser trailer della stagione 3 della serie L'estate nei tuoi occhi, in arrivo il 16 luglio in streaming.

Gli undici episodi inediti concluderanno la storia tratta dai romanzi scritti da Jenny Han.

Cosa mostra il trailer dei nuovi episodi

Il video promozionale della serie Amazon usa due canzoni di Taylor Swift mostrando, inizialmente, Isabel "Belly" Conklin (Lola Tung) insieme a Jeremiah Fisher (Gavin Casalegno) sulle note di Daylight. La coppia sembra particolarmente affiatata, ma negli ultimi secondi del teaser trailer la protagonista apre la porta e si ritrova alle prese con Conrad (Christopher Briney), mentre si può sentire un passaggio del brano Loving him was red.

Ecco il video:

La terza stagione della serie L'estate nei tuoi occhi racconterà cosa accade quando Belly trascorre un'altra estate insieme a Jeremiah. Il ritorno di Conrad nella sua vita, tuttavia, le fa mettere in dubbio il suo futuro e la obbliga a scegliere a quale fratello dare il proprio cuore.

Lo show prodotto per Prime Video

Jenny Han, Sarah Kucserka e Karen Rosenfelt sono executive producer della serie, insieme a Paul Lee, Hope Hartman e Mads Hansen per wiip. La serie è una coproduzione di Amazon MGM Studios e wiip.

Basata sulla trilogia di libri best-seller firmata da Jenny Han, la serie ha debuttato nell'estate del 2022 ed è salita al vertice della classifica degli show più visti su Prime Video nel primo fine settimana. La seconda stagione ha debuttato nell'estate del 2023 e, a soli tre giorni dal lancio, ha più che raddoppiato il numero di spettatori della prima stagione.

Jenny Han è l'autrice Tutte le volte che ho scritto ti amo e L'estate nei tuoi occhi, serie di libri best-seller che hanno scalato le classifiche del New York Times. I suoi libri sono stati pubblicati in più di 30 lingue. Per la televisione ha creato due nuove serie basate sui suoi libri: L'estate nei tuoi occhi di Prime Video, di cui è executive producer e co-showrunner, e la serie di Netflix XO, Kitty, uno spinoff dell'universo di Tua per sempre, di cui è executive producer. Per quanto riguarda il cinema, è executive producer di tutti e tre i film della trilogia di successo globale di Netflix Tua per sempre. Han vive a Brooklyn, New York.