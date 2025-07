L'estate nei tuoi occhi, Lola Tung costretta a evitare i social: "Una schifezza"

La protagonista della serie prodotta per Amazon Prime Video, Lola Tung, ha rivelato il motivo per cui si tiene distante dai social media.

Lola Tung, la protagonista della serie L'estate nei tuoi occhi, ha rivelato il motivo per cui si tiene lontana dai social media.

L'interprete di Belly, in una nuova intervista, ha infatti parlato delle conseguenze della popolarità e del successo dello show targato Amazon Prime Video.

Lola Tung e il suo rapporto con i social media

Rispondendo alle domande di Elle, Lola Tung ha spiegato: "Quando stavamo girando la serie, le persone avevano detto: 'La vostra vita cambierà'. E abbiamo tutti reagito dicendo: 'Non so di cosa state parlando'".

La giovane star di L'estate nei tuoi occhi, la cui terza stagione ha debuttato il 16 luglio in streaming, ha quindi sottolineato che è stato 'realmente meraviglioso' scoprire quanto la serie sia amata in tutto il mondo e la reazione degli spettatori.

The Summer I Turned Pretty: Lola Tung in una scena

I produttori, tuttavia, sono stati molto attenti nel tentativo di proteggere i giovani interpreti del progetto tratto dai romanzi di Jenny Han, al punto da annunciare sulla pagina Instagram ufficiale della serie che sarebbero stati bannati gli utenti nel caso in cui fossero stati pubblicati commenti razzisti, si fossero verificati episodi di bullismo o attacchi nei confronti degli attori e tra i membri della comunità.

L'impatto delle critiche negative sul cast della serie

Lola ha quindi dichiarato che cerca di tenersi il più distante possibile dai social media: "Non puoi realmente interagire con i commenti perché alimenta un po' le discussioni. Fa schifo. Perché le persone possono essere cattive quando si nascondono dietro i loro schermi, ma non sto dicendo nulla di nuovo".

Tung, facendo un esempio degli attacchi subiti online, ha ricordato i commenti negativi subiti da Elsie Fisher, interprete di Skye, attrice di genere non binario che interpreta la cugina di Jeremiah e Conrad. Lola ha ammesso che lei e gli altri membri del cast sono rimasti 'sconvolti' dalla reazione negativa online.